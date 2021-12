Neste Natal os “Farrobinhas” viajam até 2027 em prol da cultura

As crianças do concelho de Faro são convidadas a descobrirem a história por detrás da Candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 da sua cidade, através do livro de novas aventura dos Farrobinhas.

Com o título “Um presente especial”, o 12.º livro da coleção “A aventura dos Farrobinhas” é agora dedicado à Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura.

Conforme aconteceu com edições anteriores, o livro foi oferecido e distribuído pela Câmara Municipal de Faro em todos os jardins de infância e escolas do 1.º Ciclo do concelho. Para além disso, a equipa da Faro2027 criou um vídeo onde a história é contada, para que todas as crianças possam ouvir as aventuras destes heróis algarvios.

Neste Natal, o Eugénio, a Ana, o Afonso e o Farroba recebem uma visita muito especial que os leva a viajar no tempo. Nesta viagem vão descobrir e explicar aos mais novos a importância do património cultural da região, bem como a importância da cultura e do título de Capital Europeia da Cultura 2027 para o desenvolvimento, económico, social e ambiental da região.

Está igualmente a ser preparada uma versão digital do livro em Inglês, que será brevemente disponibilizado no site faro2027.eu.

Durante a época natalícia, o vídeo será promovido nas redes sociais da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, bem como do município e Biblioteca Municipal de Faro.

Em janeiro, “As aventuras dos Farrobinhas – Um presente especial” estarão no Mercado Municipal de Faro, com sessões de leitura na Banca da Cultura, dirigidas aos mais pequenos.

Farrobinhas viajam no tempo

