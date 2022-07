Em momento em que a competição da presente época foi dada por terminada, e um pouco em jeito de homenagem ao por muitos considerado o maior e melhor espetáculo desportivo do Mundo: a competição de basquetebol NBA, ocorreu-nos trazer a esta tribuna alguma da sua impressionante e absorvente realidade.

Uma realidade tão absorvente e tão rica e plena de entusiasmo que nos situa num autêntico firmamento das estrelas. Se não observemos:

Estrela atual

Para ele, a distância para atirar ao cesto com sucesso, quase se pode classificar como um conceito relativo.

É ‘só’… o melhor lançador de longa distância da história da NBA, tendo também finalmente conquistado o prémio de jogador mais valioso das finais. Estamos a referirmo-nos a Stephen Curry, campeão pelos Golden State Warriors. Curry, o número 30 dos atuais campeões que, aos 34 anos, obteve o título de melhor marcador de triplos (lançamentos de três pontos) da história da modalidade, conseguiu finalmente a cereja no topo do bolo: o de ser o jogador mais valioso das finais, depois de ter perdido essa distinção para André Iguodala em 2015 e Kevin Durant em 2017 e 2018, manifestando-se assim: “Já o tinha visto de perto três vezes, agora posso levar este para casa”, ao receber o troféu com o nome da lenda Bill Russell.

Para que conste, integrando o ‘portofólio’ dos grandes feitos da prática desportiva, deixar o registo de que Stephan Curry logrou superar os 2.973 triplos feitos até então por outra estrela: Ray Allen.

Para que vá constando, no firmamento das estrelas, a maior: Stephen Curry.

Filhos de estrelas

Com o ónus de procurarem seguir o percurso de seus pais, aparecendo no firmamento da NBA, veículado pelo interesse dos La Lakers, dois jovens firmaram contrato: Shareef O’Neal e Scotty Pippen Jr, filhos de duas estrelas da história da NBA, a saber: Shaquille O’Neal – ex-jogador dos Lakers entre 1996 e 2004, tendo conquistado três campeonatos -, e Scottie Pippen, uma dos maiores de sempre com seis títulos arrecadados.

Shareef, de 22 anos, um dos quatro filhos de Shaquille O’Neal – membro do All of Fame -, que frequentou a Crossroads Scholl, já de há muito considerado entre os melhores jogadores do ensino médio, apesar de não ter sido selecionado no draft, fez alguns treinos com a equipa de Los Angeles e vai disputar a Summer League, uma competição de pré-temporada, onde normalmente são utilizado rookies ou jogadores menos rodados. Shareef terá assim a oportunidade de representar a equipa onde o seu pai foi grande estrela, não sem que antes não tivesse manifestado um tranquilo estado de espírito: “A palavra pressão não está no meu vocabulário”, que corresponderá à segura convicção das suas capacidades?!

Outro filho de grande estrela dá pelo nome de Scotty Pippen Jr., de 21 anos, um dos oito filhos de Scottie Pippen – membro do Hall of Fame -, que jogou basquetebol universitário pelo Vanderbilt Commdone e que também não foi escolhido no draft, tendo assinado um ‘two-way contract’ que permitirá ao promissor base norte-americano, representar a equipa principal dos Lakers ou disputar a G League.

Só o futuro nos dirá que espaço, no firmamento das estrelas, poderá vir a estar reservado a estes dois jovens, seguindo as pisadas de seus pais.

Em redor e por dentro do melhor basquetebol do Mundo, com a semente lançada à terra…será aguardar calma e serenamente!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”