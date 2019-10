No Sítio das Fontes teve lugar a oficina do Bonsai

O Centro de Interpretação da Natureza do Sítio das

Fontes, realizou no passado dia 13 de outubro, domingo, uma Oficina de Bonsai

com Espécies Mediterrânicas, utilizando uma arte milenar como forma de promover

o gosto pelo uso das espécies mediterrânicas com fins ornamentais e

paisagísticos. Uma atividade efetuada pelo município de Lagoa, com a parceria do

Clube Bonsai do Algarve.

Um grupo de 15 participantes estiveram presentes na

oficina do bonsai, dando os primeiros passos no complexo universo das técnicas

de cultivo Bonsai. A espécie

eleita para transmitir os ensinamentos básicos foi a romãzeira.

“A parte da manhã foi dedicada à parte teórica,

relativa à arte e técnicas necessárias a criar os Bonsai e uma introdução aos

fundamentos da Sistemática Botânica e ecossistemas mediterrânicos. Durante a

parte da tarde, os participantes colocaram em prática algumas técnicas e, por

fim, todos levaram para casa uma romãzeira já trabalhada durante a oficina que,

com técnica, jeito, paciência e tempo, certamente se transformará num

verdadeiro Bonsai”, elucidou a autarquia.

Em simultâneo, decorreu uma exposição aberta ao

público, constituída por exemplares pertencentes a membros do Clube Bonsai do

Algarve. O conjunto de Bonsai permitiu

explicar as origens e as principais técnicas envolvidas na obtenção de

verdadeiras obras de arte vivas, muitas delas de espécies da nossa flora

autóctone.

“A vinha, o olival, o montado, o amendoal e outros

pomares de sequeiro, de entre variadas formas ancestrais e sustentáveis de

uso do território, são, incontornavelmente, parte de uma paisagem de que nos

devemos orgulhar, acarinhar e desenvolver, e que deverá fazer parte daquilo que

nos define como algarvios, portugueses e mediterrânicos. O uso das espécies

autóctones, adaptadas às nossas condições de clima, solo e paisagem, bem como

das que se identificam com a nossa cultura, com fins ornamentais e

paisagísticos podem ajudar a explicar quem somos, ainda que através de uma arte

que nos chega do oriente”, referiu o município.