Noite Black & White no Carvoeiro está de regresso

A noite Black & White no Carvoeiro, no concelho de Lagoa, está de regresso com a sua sétima edição no dia 18 de junho, entre as 20:30 e as 03:00 com entrada livre e dress code preto e branco, anunciou a autarquia.

Mais uma vez, este evento marca o início das grandes festas do verão algarvio, regressando dois anos depois do início da pandemia de covid-19.

Este evento tem como objetivo de “reforçar a ocupação hoteleira do concelho de Lagoa numa época ainda não considerada alta no turismo do Algarve, e aumentar a notoriedade turística do Carvoeiro a nível nacional e internacional”.

Uma vez que são esperadas mais de 30 mil pessoas, a Câmara Municipal de Lagoa vai colamatar a escassez de estacionamento mantendo uma linha regular de autocarros gratuitos que vão fazer a conexão entre o Carvoeiro e os vários estacionamentos localizados na Fatacil, Intermarché, Apolónia, Aldi e Gramital. O horário de funcionamento desta linha decorre entre as 18:00 e as 04:00.

O Carvoeiro recebe ainda nesta noite várias manifestações artísticas como dança, animação de rua e música de diferentes géneros.

O evento decorre a partir das 20:30 com um espetáculo de fado na praia, terminando às 03:00 na praia do Carvoeiro com as melhores músicas atuais da pop house e da dance music.