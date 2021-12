“Noite Vermelha” regressa a São Brás e traz o espírito natalício (e música)

A quadra natalícia abre oficialmente em São Brás de Alportel, já este sábado, 4 de dezembro, com o desfile do Pai Natal e o regresso da tradicional Noite Vermelha, que anima o Largo de São Sebastião e abre as portas do comércio local.

A Noite Vermelha, evento que marca a abertura do calendário natalício são-brasense, volta a levar ao Largo de São Sebastião um mercadinho de artesanato, animado com as atuações dos The Bottles, Clube do Museu, Banda do Exército de Salvação e The New Orleans Jazz Band, com Dixie King.

Concebida para dinamizar a economia local nesta quadra, a Noite Vermelha coloca na ribalta o comércio local e todas as suas propostas para os presentes de Natal. As compras realizadas nos estabelecimentos aderentes da Noite Vermelha, permitem que os clientes se habilitem a um prémio global de 500 euros para compras no Mercado Municipal durante o ano de 2022. O sorteio está marcado para o dia 7 de dezembro, pelas 10:30, no Cineteatro São Brás. Para além disto, até 6 de janeiro, ao comprar no comércio local está a habilitar-se ao sorteio semanal de 500€ em vales de compras que pode usar no comércio local, na restauração ou até no Mercado Municipal.

Evitando a concentração de crianças e famílias, o Pai Natal vai desfilar pelas ruas de comércio da vila a partir das 15:00.

O município preparou ainda atividades de dinamização do Mercado Municipal que, além da sua dinâmica habitual, vai contar com a participação de doceiros na mostra “Sabores de Natal”, assim como de artesãos que vão apresentar as suas propostas para presentes únicos e originais.

Pelas ruas da vila, será lançado o desafio para encontrar os “Duendes Guardiões da Serra e do Barrocal”, que animam a vila e trazem consigo uma mensagem de esperança e solidariedade. Estes duendes, nasceram em 2020 a partir da reutilização de materiais resultantes de limpeza de vegetação pela equipa de Sapadores Florestais, com a criatividade do Serviço Municipal de Carpintaria e integram o projeto “Natal + Verde”.

A Rota dos Presépios também regressa a vários espaços do concelho. Este ano, a rota dá a conhecer perto de 30 presépios instalados na Santa Casa da Misericórdia, Museu do Traje, Miradouro da Cabeça do Velho, Centro Museológico do Alportel, Biblioteca Municipal, Centro de Convívio de Parises, recreio do Jardim de Infância do Corotelo, Quartel dos Bombeiros Voluntários e na Igreja Matriz.

Por fim, não deixe de passar pelo átrio do Cineteatro São Brás, onde estará patente o resultado do desafio que o município fez a artesãos locais para criarem presépios com diferentes técnicas, materiais e inspirações.

