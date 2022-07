Noites de verão em Altura com música e mercadinhos

As noites do verão de 2022 em Altura vão ficar marcadas por vários momentos musicais e por mercadinhos que vão decorrer até ao início de setembro, anunciou a Câmara Municipal de Castro Marim.

Os concertos têm início esta quarta-feira, dia 6 de julho, com os “Pardais à Solta”, enquanto os mercadinhos arrancam no sábado, dia 9 de julho.

Estes mercadinhos, que acontecem todas as noites, são uma mostra dos melhores produtos e iguarias locais como o mel, frutos secos, o sal e a flor de sal de Castro Marim, além de uma variedade de doçaria, artesanato, empreita, cestaria, renda de bilros e produtos hortícolas.

Os concertos vão decorrer todas as quartas-feiras e alguns sábados, pelas 21:30, na Zona de Lazer junto à Avenida 24 de junho e contarão com as atuações de Grupo +2 (13 de julho), Nádia Catarro (20 de julho), ARUTLA (27 de julho), Associação Cultural Amendoeiras em Flor (30 de julho), Palhaço Zequinha e Silvino Campos (3 de agosto), Al Fanfare (10 de agosto), Cookie Monsters Band (17 de agosto), Domingos & Amigos (23 de agosto), Intencionais (31 de agosto) e Charanga (7 de setembro).

Estas duas iniciativas “Mercadinhos de Verão” e “Animação de Verão” têm como objetivo “promover a valorizar a cultura e os produtos locais” e “estabelecem-se como uma boa oportunidade de negócio para os produtores e artesãos, como forma de escoar os seus produtos, respondendo à procura dos visitantes, que tendem, cada vez mais, a procurar aquilo que há de identitário e singular no território”, segundo o comunicado.