Muitas foram as Notas de Pesar/Condolências que recebemos, das mais variadas formas, pelo falecimento do nosso jornalista Domingos Viegas.

Publicamos aquelas que chegaram à nossa redação, apesar de serem muitas as que foram publicadas nas redes sociais.

A todos o nosso mais profundo agradecimento.

NOTAS DE PESAR

Partido Comunista Português – À direcção do Jornal do Algarve, Foi com mágoa e tristeza que tomamos conhecimento do trágico falecimento de Domingos Viegas, repórter do Jornal do Algarve que levava semanalmente às páginas dessa publicação os mais variados temas da atualidade local e regional, com o cuidado e profissionalismo a que nos habituou durante anos.A comissão Concelhia de Vila Real de Santo António do Partido Comunista, vem por este meio transmitir à direcção do Jornal do Algarve e por seu intermédio aos colegas, companheira e restante família, o mais profundo pesar pelo seu recente falecimento. Recebam desta organização as mais sentidas condolências.

Vila Real de Santo António, 16 janeiro de 2019

Comissão Concelhia de VRSA do PCP

Paulo Sá – Caro Diretor do Jornal do Algarve, Neste momento de pesar e luto, gostaria de lhe transmitir, a si e a toda a equipa do jornal do

Algarve, assim como à família, as minhas sentidas condolências pelo trágico e prematuro falecimento do vosso colega Domingos Viegas.

Aceite um abraço de solidariedade, Paulo Sá, pcp.parlamento.pt

Partido Socialista – A Federação Regional do Algarve do PARTIDO SOCIALISTA lamenta publicamente o falecimento do jornalista DOMINGOS VIEGAS, profissional do Jornal do Algarve. Com mais de vinte anos de carreira na imprensa

local e regional, Domingos Viegas distinguiu-se pela sua dedicação e profissionalismo exemplares, contribuindo com o seu trabalho para o aprofundamento de inúmeras temáticas regionais nas mais variadas áreas e setores.

Exmos. senhores

É com pesar que tivemos conhecimento do falecimento do V/ colega Domingos Viegas. Vem por este meio a Concelhia do Partido Socialista

de Vila Real de Santo António, expressar as mais sinceras condolências a V/ Exas pela inestimável perda.

Solicitamos que em nome do Partido, possam transmitir esta mensagem à família.

A Concelhia do Partido Socialista de VRSA

Luís Graça – O Presidente do PS Algarve, Luís Graça, em seu nome pessoal e dos deputados e dirigentes do Partido Socialista, endereça as mais sentidas condolências aos familiares de Domingos Viegas, ao Diretor do Jornal do Algarve e aos seus colaboradores, expressando o seu profundo pesar por este infausto acontecimento, que deixa o Algarve mais pobre.

Faro, 16 de janeiro de 2019, O Gabinete de Comunicação do PS-Algarve



Madalena Feu, Delegada Regional IEFP –Caro Fernando Reis,

Após ter tomado conhecimento de tão trágica notícia, não posso deixar de expressar, em meu nome pessoal e em nome desta Delegação Regional

, as mais sinceras condolências pela perda do vosso colaborador e naturalmente amigo Domingos Viegas.

Peço também que, em nosso nome, o faça junto da respetiva família.

Com os meus cumprimentos,

Madalena Feu, Delegada Regional IEFP

Boa tarde, vimos por este meio apresentar as nossas condolências pelo falecimento do sr. Domingos Viegas.

Sem outro assunto, envio cumprimentos,

Ana Rodrigues, Santa Casa da Misericórdia de Faro

A partida inesperada de Domingos Viegas, jornalista do “Jornal do Algarve”, um companheiro de profissão excepcional, com raízes na minha aldeia

de S. Bartolomeu do Sul, e do jovem Daniel Neves, de Castro Marim, o meu município, é uma tragédia que muito nos entristece. Neste momento de dor, um abraço às famílias enlutada se os meus amigos do Jornal do Algarve.

Almerinda Romeira

Caros colegas,

Quero manifestar o meu profundo pesar pela perda que a grande família do Jornal do Algarve sofreu. Vou continuar a folhear o jornal, à procura

das notícias do Domingos e também irei sentir aquele vazio, aquele sentimento de injustiça…

Envio o meu desejo de muita força para atenuar a dor que será certamente insuportável daqui por diante.

Um grande abraço. Uma grande lágrima!

Ana Oliveira

Estimados amigos e camaradas,

Venho apresentar a toda a equipa as minhas sinceras condolências lamentando a perda do Domingos Viegas. Ficamos todos mais pobres.

Certo que a memória não esquece e as palavras perpetuam, o Jornal do Algarve saberá continuar em nome da razão. Forte abraço a todos,

António Veladas, Jornalista

Exmo. Senhor Fernando Reis

Um antigo colaborador que está convosco nestes tristes momentos .

Augusto Henrique Leal dos Santos

Cara família Viegas, cara família do Jornal do Algarve, eu quero por este meio mandar as mais profundas e sentidas condolências, num dia horr ível e tão triste como hoje. “Não há palavras para explicar, nem para perceber o que aconteceu. Tenham força e coragem para enfrentar os próximos dias e preocupem-se dos mais próximos e fracos nos próximos meses ou anos.

Domingos, descansa em paz

Rui Mestre Ferreiro

Um enorme abraço contendo todo o meu sincero pesar. Tive a honra de ser entrevistada pelo jornalista Domingos Viegas e sempre tive por ele

a maior consideração e admiração pessoal e profissional.

Manifesto, mais uma vez, publicamente, as minhas sinceras condolências ao caríssimo Fernando Reis, a toda a equipa do Jornal do Algarve, à família do Domingos Viegas e do jovem Daniel Neves. Muita coragem e, mesmo contra toda a esperança, que esperar sempre seja a nossa estrela. Não entendemos os caminhos de Deus porque os seus raro são os nossos caminhos. Mais uma vez, grande abraço para todos.

Vossa colaboradora, Fátima Murta