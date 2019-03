Nova aplicação promove vinhos regionais e enoturismo

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) tem uma nova aplicação que funciona como guia enoturístico da região do Algarve. A aplicação foi apresentada, na semana passada, durante a BTL de Lisboa, em sintonia com o Plano de Ação para o Enoturismo, apresentado pelo Turismo de Portugal, que traça a linha orientadora para o setor da gastronomia e vinhos, no âmbito da Estratégia Turismo 2027.

O presidente da CVA, Carlos Gracias, apresentou, no stand do Turismo do Algarve, esta aplicação para smartphones (APP), que visa “contribuir de forma inovadora, apelativa e prática, para a promoção enoturística da região vitivinícola do Algarve”.

Conforme também foi referido pelo moderador – o jornalista Paulo Salvador – na apresentação do plano de ação, “o enoturismo é mais do que visitar umas quintas e provar vinhos”. Por isso, a nova aplicação da CVA pretende fornecer “um conjunto de informações que vão para além da listagem e geolocalização dos seus produtores, fornecendo informações complementares das suas diversas valências disponíveis para os visitantes e, também, alargando esta informação à restante economia da região, identificando os restaurantes com vinhos do Algarve na carta ou quais os locais de compra mais próximos”.

Ainda de acordo com a CVA, estas informações de localização são georreferenciadas, permitindo uma fácil consulta no mapa, estando também disponível no menu outras opções, relacionadas com notícias e eventos associados ao setor dos vinhos ou que a ele se associem, tanto ao nível de espetáculos como outro tipo de atividades.

“Desta forma, a APP funciona como um bom exemplo promotor da economia circular no Algarve, interligando vários agentes económicos de outros setores com a gastronomia e vinhos, ativos estratégicos identificados pelo Turismo de Portugal, para a promoção do destino e capazes de diversificar os mercados emissores e reduzir a sazonalidade, fatores de que o Algarve tanto precisa e que têm agora o contributo desta APP”, salienta Carlos Gracias.

A aplicação é de descarga gratuita, em ambas as plataformas Android e IOS, estando a CVA a atualizar de forma regular os conteúdos inseridos, quer através de pesquisa própria, quer de contributos de informações fornecidas, de locais de compra ou consumo de vinhos do Algarve.