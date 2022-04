O projeto da Central Fotovoltaica Morgado de Agre, em Cotovio (Portimão) esteve a cargo da Voltalia, empresa promotora de projetos de energias renováveis a atuar em Portugal. A construção daquele parque solar tem como objetivo evitar a emissão de mais de 34 mil toneladas de CO2 por ano.

Outro dos principais objetivos do projeto assentou na minimização dos impactos na paisagem, um desafio por se tratar de uma zona montanhosa ao invés do tradicional parque solar plano. Evitar o corte de sobreiros e espécies protegidas também era um dos desafios lançados sendo que, por outro lado, seria também necessário criar soluções para a estrutura, para as valas e ter em conta o facto da localização não ter estradas de acesso.

Para fazer face às adversidades do projeto foi aplicando um design híbrido para alcançar uma sinergia entre tecnologia e natureza. A obra foi realizada em 10 meses e envolveu mais de 600 pessoas.

A Central Fotovoltaica do Cotovio já está a funcionar, com uma potência de 48,9 MW, o que se traduz em cerca de 105.000 módulos solares fotovoltaicos numa área de 100 hectares. A eletricidade produzida na Central responde às necessidades de um total de 7.631 habitações.

A primeira pedra da Central Fotovoltaica Morgado de Agre foi lançada a 14 de setembro de 2020, onde a EKZ, um dos maiores fornecedores de energia na Suíça e a Smartenergy, empresa suíça da área das energias renováveis, revelaram o investimento de 35 milhões de euros para este projeto.