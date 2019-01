Nova ciclovia para incentivar uso de bicicletas na cidade de Quarteira

A Câmara de Loulé, no decurso do projeto “Laboratório Vivo para a Descarbonização – Quarteira Lab”, lançado e cofinanciado pelo fundo ambiental do Ministério do Ambiente, vai iniciar a construção de uma ciclovia na cidade de Quarteira, compreendida entre a rotunda do polvo e a rotunda do terminal rodoviário. A autarquia adianta que vai iniciar os trabalhos ainda este mês

“Trata-se de um projeto que pretende responder aos desafios da sustentabilidade urbana no concelho de Loulé. É neste contexto que se considera importante intervir, no sentido de criar um espaço mais sustentável e apelativo para os que nele vivem, trabalham e visitam”, salienta a câmara municipal.

A nova faixa para circulação de bicicletas desenvolver-se-á em cada um dos sentidos de trânsito, prevendo-se ainda que num futuro próximo venha a fazer a ligação ao Passeio das Dunas.

Segundo a autarquia, “este projeto procura conciliar os diferentes modos de mobilidade, sem comprometer a atual oferta de estacionamento, criando melhores condições de conforto e segurança para a circulação de bicicletas no centro da cidade de Quarteira, assim como integrar medidas de acalmia de trânsito”.

Para além da criação da ciclovia, irão ainda ser promovidas outras medidas no decurso de 2019, como a criação do estacionamento para bicicletas, a instalação de mobiliário urbano com recurso a energias renováveis, a implementação de um sistema de gestão inteligente da rega e a criação de uma rota de recolha de recicláveis porta-a-porta para comércio e serviços, entre outras.