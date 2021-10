Nova Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão pronta em 2022

As novas instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que funcionará no antigo Estabelecimento Prisional situado no centro da cidade, devem abrir portas em setembro de 2022, a tempo do início do próximo ano letivo, num investimento aproximado de 2,3 milhões de euros.

Esta é a convicção manifestada por Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, que quarta-feira visitou as obras de adaptação em curso, no âmbito da Semana do Turismo, acompanhado pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tendo na ocasião sido apontada a data de 27 de setembro de 2022, Dia Mundial do Turismo, para a inauguração oficial do novo equipamento.

Segundo Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, “este é mais um sonho tornado realidade, pois trata-se de um projeto complicado, que já vem de há largos anos”. Do ponto de vista da autarca, “a futura escola, localizada numa zona nobre da cidade, representa um passo importantíssimo, uma vez que, se queremos turismo de excelência, deveremos possuir bons recursos humanos, com qualidade”.

“Quanto mais investirmos na qualificação profissional, maior será a nossa competitividade em termos de destino turístico, neste mercado tão competitivo”, defendeu Isilda Gomes, para quem, “depois de um parto muito difícil, o bebé nasceu, está aqui para crescer e esta obra dignificará, certamente, a cidade de Portimão e a região algarvia”.

Na ocasião, a responsável autárquica realçou “o apoio do Turismo de Portugal aos grandes eventos que são atrativos para nós, como será o próximo Moto GP marcado para 6 e 7 de novembro no Autódromo Internacional do Algarve, onde são esperados, no mínimo, cerca de 60 mil espetadores, o que representa muita gente na chamada época baixa”.

A secretária de Estado do Turismo destacou “a requalificação estratégica de ativos que se encontram devolutos e sem qualquer utilização prática”, como é o caso do antigo Estabelecimento Prisional Regional de Portimão, manifestando o desejo que o Algarve “também seja considerado o melhor destino turístico do mundo a capacitar pessoas e a formá-las, não só apostando na juventude, mas igualmente nos trabalhadores menos jovens e na formação ao longo da vida, até mesmo dirigida aos empresários”.

“Devemos continuar a trabalhar bem nestes tempos difíceis, sendo importante termos disponíveis todas as linhas de financiamento, pois se o turismo pode ser um cada vez melhor motor económico, precisamos de regenerar o setor, para que recupere até aos valores de 2019”, sustentou Rita Marques.

