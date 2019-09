Nova infraestrutura de apoio ao ensino inaugurada em Martim Longo

Uma nova Infraestrutura de Apoio ao Ensino na Escola Básica Prof. Joaquim Moreira (sala de expressão artística e corredor de circulação ao pavilhão desportivo municipal), foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 30 de agosto, em Martim Longo.

Esta infraestrutura insere- se no âmbito do projeto de Revitalização Urbana da povoação que contemplou o arranjo paisagístico nas ruas principais e junto à igreja, assim como a o espaço de acolhimento ao visitante/turista, onde é disponibilizada informação/divulgação turística no Espaço Gerações.

As inaugurações contaram com a presença da população, do executivo e convidados que assistiram ao descerrar das placas de Inauguração pelo o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e da Comissão Diretiva do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, Francisco Serra, com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Martim Longo, Paulo Ginga e da Diretora do Agrupamento de escolas de Alcoutim, Lurdes Gonçalves.

A Revitalização Urbana na Aldeia foi executada através da candidatura Programa Operacional CRESC Algarve 2020, operação incluída no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), tendo as Infraestruturas de Apoio ao Ensino na Escola Básica Prof. Joaquim Moreira sido executada através da candidatura designada por “Criação de Infraestrutura de Apoio ao Ensino na EBI 1,2,3, Joaquim Moreira, em Martim Longo”, pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, eixo prioritário 7.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, “A aposta na melhoria das instalações e das atividades nelas desenvolvidas conciliado com os objetivos de preservação, valorização e divulgação do património existente, refresca o interesse dos alcoutenejos e visitantes no nosso território.”