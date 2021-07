Nova pista de BMX em Quarteira quer atrair eventos internacionais

A Câmara Municipal de Loulé inaugurou na quarta-feira a pista de BMX de Quarteira, com o objetivo de atrair treinos e estágios de atletas estrangeiros, além de eventos internacionais, anunciou a autarquia.

“O Algarve tem duas pistas de topo, o que é importante para trazer atletas internacionais para treinar e estagiar. Os franceses, holandeses e alemães estão todos a ir para o sul de Espanha (Alicante) e nós estamos a tentar criar aqui um núcleo para trazer esses atletas para cá”, refere o presidente do clube “Asas da Cidade”, Dário Piedade.

Já para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, salienta que “temos um movimento desportivo massificado e somos um concelho democrático do ponto de vista do acesso a quem quer praticar desporto, em quase todas as modalidades. O BMX fica a ser mais uma delas porque as condições existentes agora são excecionais”.

Para breve está prevista a realização, naquele local, do campeonato regional, taças regionais e ainda a final da Taça de Portugal, nos dias 3 e 4 de outubro.

Se a situação pandémica permitir, a pista de Quarteira pode ainda realizar uma prova internacional, com a participação de atletas estrangeiros.

A pista está localizada ao lado dos bairros da Abelheira e da Amendoeira, com um traçado radical e competitivo de 420 metros, certificado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

PUB