Nova plataforma permite explorar aplicação de fundos comunitários na região  

A comissária europeia Elisa Ferreira apresentou esta semana a nova plataforma Kohesio, que permite explorar no mapa da União Europeia (UE) mais de 1,5 milhões de projetos financiados pelo fundo europeu de desenvolvimento regional (FEDER), fundo social europeu (FSE) e fundo de coesão no atual quadro comunitário.

A apresentação da nova ferramenta de consulta dos apoios financeiros geridos pela Comissão Financeira decorreu na sessão de abertura do 8.º Fórum de Coesão, em Bruxelas, sob o lema ‘Recuperar, Reconstruir, Reconectar’, onde cerca de dois mil participantes refletiram sobre o papel que a política de coesão desempenha na melhoria do bem-estar de todas as pessoas que vivem na Europa.

“Os projetos financiados pela política de coesão não terão segredos”, sustentou Elisa Ferreira, sublinhando que “graças à plataforma Kohesio, a política de coesão torna- se ainda mais aberta e transparente. Com apenas alguns cliques, qualquer pessoa pode descobrir exatamente como a UE investe nas nossas regiões e cidades para promover a convergência e a coesão económica, social e territorial”.

A nova plataforma Kohesio apresenta um mapa interativo que permite obter geograficamente os dados sobre 1,5 milhões de projetos do atual quadro comunitário 2014-2020, incluindo ligações para os respetivos programas e fundos, dispondo igualmente de informação sobre meio milhão de beneficiários e a fase de execução em que se encontram, abrangendo mais de 300 programas operacionais temáticos e regionais nos 27 Estados-membros.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve foi representada pelo seu presidente, José Apolinário, neste Fórum, que reuniu instituições da UE, autoridades nacionais, regionais e locais de todos os Estados-Membros, parceiros sociais e económicos, organizações não governamentais e representantes do setor académico, de forma presencial e virtual.