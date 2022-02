Nova reserva do Barlavento está em fase de conclusão

Trata-se de um investimento de elevada importância para a região algarvia, segundo as Água de Portugal, com um investimento na ordem dos 2.605.000,00 milhões de euros. O projeto tem em vista a maior resiliência e flexibilidade do sistema multimunicipal de abastecimento de água da região e está localizado na freguesia de São Sebastião (Lagos).

PUB

A nova reserva do Barlavento irá “aumentar a capacidade de reserva, tendo em vista a garantia da consolidação dos resultados já obtidos no sentido de melhorar a segurança, fiabilidade e a resiliência dos sistemas, tendo em conta os contextos de incerteza crescente e os efeitos das alterações climáticas”, adianta a empresa.

A empreitada da nova reserva do Barlavento integra “um conjunto de soluções estudadas para resolver as limitações e fragilidades do Subsistema do Barlavento e visa colmatar o necessário aumento da capacidade de armazenamento, promovendo também a capacidade de regularização da ETA das Fontainhas, evitando a interrupção do abastecimento nos pontos de entrega em alturas de ponta no consumo, e em períodos de manutenção programada das infraestruturas”.

O projeto proporcionará “o aumento muito significativo da reserva do Reservatório Final de Lagos, através da construção de um novo reservatório contiguo ao existente, composto por duas células, cada uma com um volume de 5.000m3, representando um reforço total de 10.000m3 ao Reservatório final, que apresenta atualmente a capacidade de armazenar cerca de 1.100m3”. O novo reservatório será ligado ao reservatório existente de modo a funcionarem como uma reserva única.

A empreitada encontra-se em fase de conclusão, estando em curso a aplicação o revestimento interior das células construídas, a execução dos arranjos exteriores e as ligações ao Reservatório Final de Lagos.

Estima-se que todos os trabalhos estejam finalizados durante o mês de março de 2022.

A Empreitada da Nova Reserva do Barlavento considerou as seguintes atividades:

– Construção de um Reservatório composto por duas células com 5.000 m3 cada uma e uma câmara de manobras;

– Interligação com a reserva existente de forma a funcionar como uma única, apesar de diversas células;

– Desvio de conduta existente e instalada na área de implantação do reservatório a construir.

A obra está a ser executada pela Seth-Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos S.A., cujo contrato foi celebrado no dia 10/12/2020 pelo valor de 2.391.030,19 milhões de euros. A Fiscalização dos trabalhos está a cargo da VITOR HUGO – Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. (VHM), cujo contrato foi celebrado no dia 04/03/2021, pelo valor de 158.030,00 milhões de euros.