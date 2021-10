nova-variante-coloca-reino-unido-em-alerta

Segundo especialistas a nova sub-variante pode ser até 15% mais contagiosa do que a Delta

O governo do Reino Unido disse, na 3ª feira, 19 de Outubro, que “acompanha muito de perto” a proliferação de uma nova variante do coronavírus.

Ainda não tem designação própria dada pela Organização Mundial da Saúde mas nem por isso deixa de ser menos preocupante. Esta nova variante é conhecida como AY. 4.2, uma sub-estirpe da variante Delta que está a colocar cientistas e autoridades de saúde em alerta no Reino Unido.

O Reino Unido enfrenta uma nova onda de casos, registando na 4ª feira, dia 19 de Outurbo, uma média de 44.442 novos casos diários. Estima-se que 10% dos casos de covid-19 no país, pertençam à nova sub-variante.

A AY.4.2 pode ser entre 10% e 15% mais contagiosa do que a delta, explicaram especialistas em entrevista ao jornal Financial Times.

François Balloux, diretor do Instituto de Genética da University College London, disse no Twitter, este sábado, que tudo indica que esta sub-estirpe seja 10% mais transmissível do que a variante Delta mais comum no Reino Unido, a chamada AY.4.

Jeffrey Barrett, que chefia o grupo de genómica médica do Instituto Wellcome Trust Sanger, disse esta terça-feira no Twitter que o AY.4.2 foi a única sub-estirpe da variante Delta que tem estado a aumentar de forma constante. Segundo o especialista, esta sub-estirpe estará a sobrepôr-se à variante Delta.

Fora do Reino Unido, a AY. 4.2 é ainda rara, tendo sido identificado três casos na Dinamarca e outros três nos Estados Unidos.

O vírus que causa a Covid-19 ganha cerca de duas novas mutações por mês. Atualmente existem 56 descendentes da Delta, de acordo com Outbreak.info da Universidade Scripps, que inclui dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

