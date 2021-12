Novas medidas: Teletrabalho obrigatório e encerramentos antecipados

O Governo anunciou esta terça-feira, 21, novas medidas de contenção para mitigar o avanço da pandemia da covid-19 em Portugal. O teletrabalho passa a ser obrigatório já a partir do dia 25 de dezembro e as creches e ATL encerram antecipadamente, assim como bares e discotecas.

O Governo decidiu antecipar o período durante o qual o teletrabalho é obrigatório, determinando que este regime vigora a partir das 00:00 do dia 25 de dezembro, anunciou o primeiro-ministro.

“[Decidimos] antecipar já para o início da próxima semana, para as 00:00 do dia 25 de dezembro um conjunto de medidas que tínhamos apenas para a semana de contenção e, por isso, a partir das 00:00 do próximo dia 25 o teletrabalho passa a ser obrigatório”, referiu o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros que aprovou medidas adicionais para conter a propagação de contágios por covid-19.

A obrigatoriedade do teletrabalho é assim antecipada face ao que tinha sido aprovado no Conselho de Ministros de 25 de novembro, em que foi decidido criar uma semana de contenção entre 02 e 09 de janeiro, com o teletrabalho a ser obrigatório nesse período.

O encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a “semana de contenção” entre 03 e 09 de janeiro, foi também antecipado para o dia 25 de dezembro.

Também o encerramento de discotecas e bares com espaço de dança, que o Governo definiu para o território continental na primeira semana de janeiro, vai ser antecipado para o dia 25, sábado, determinou o executivo.

António Costa referiu que os estabelecimentos terão, neste período, apoios no âmbito do “lay-off” simplificado e do programa Apoiar, para ajudar a suportar os seus custos fixos.

Segundo indicação do Governo, a lotação dos espaços comerciais vai passar a estar limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados para “evitar ajuntamentos”.

Devido ao agravamento da situação epidemiológica, e no seguimento das novas medias decretadas pelo Governo, António Costa anunciou ainda que o número de testes gratuitos de despiste da covid-19 vai aumentar de quatro para seis por pessoa em cada mês.

PUB