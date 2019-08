Nove homenageados no Dia do Município de Silves

A Câmara de Silves vai assinalar o Dia do Município, no próximo dia 2 de setembro. As cerimónias solenes desse dia, que decorrerão no castelo, com início marcado para as 19h00, incluirão a entrega de distinções de mérito municipal a nove personalidades e instituições do concelho, bem como uma homenagem aos atletas do concelho.

“Esta homenagem permitirá destacar os praticantes de atividades desportivas que ao longo do último ano se sagraram campeões em diferentes modalidades”, enquanto “as distinções de mérito municipal serão atribuídas a personalidades e instituições que, com o intuito da prossecução do bem comum, contribuíram para o engrandecimento e dignificação do município”, sublinha a autarquia liderada pela presidente Rosa Palma.

Assim, serão atribuídas distinções ao Silves Futebol Clube e Escola Secundária de Silves (Prémio Instituição), bem como a José Inácio da Costa Martins – capitão de Abril (homenagem póstuma); António Estrela – resistente antifascista, dirigente do PCP, corticeiro, comerciante (homenagem póstuma); José António Correia Viola – resistente antifascista, autarca, ex-presidente da Câmara de Silves; e Vítor Neto – resistente antifascista, político, ex-secretário de Estado do Turismo, dirigente associativo (Prémio Intervenção Cívica).

Vão ainda ser distinguidos Teodomiro Cabrita Neto – historiador, professor, jornalista, dramaturgo, ensaísta; e João Manuel Rocha de Sousa – artista plástico, professor, crítico de arte, escritor, ambos com o Prémio Arte e Cultura, e Rodrigo Gomes – licenciado em escultura pela Universidade de Évora, pós-graduado em arte sonora e mestre em multimédia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com o Prémio Jovem Revelação. Rodrigo Gomes foi o vencedor da segunda edição do Prémio Sonae Media Arte 2017, com o projeto Estivador de Imagens.

O Dia do Município terminará com um concerto (início previsto para as 21h00) em que atuarão a Banda da Sociedade Filarmónica Silvense e o músico Rogério Charraz e os Irrevogáveis.

Refira-se que o dia 3 de setembro assinala a data em que se completam 830 anos sobre a conquista da cidade, ocorrida em 1189, sob o comando do Rei D. Sancho I.