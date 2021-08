Nove meios aéreos combatem incêndio no concelho de Loulé

Um incêndio está a consumir uma zona de mato entre o Carvalhal e a Amendoeira, no concelho de Loulé, com nove meios aéreos a combater as chamas, disse ao JA fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

O fogo está a deflagrar “numa zona de barrocal, com muita pedra”, onde “não há acessos para os meios de combate” e que “não permite o empenhamento das máquinas de rasto”.

O incêndio está a decorrer “com intensidade” devido ao vento, mas “retardado pelos meios aéreos”, acrescenta a mesma fonte.

Existem algumas habitações nas imediações do fogo, mas o CDOS garante ao JA que “não estão em risco”.

O alerta foi dado pelas 13:46 de hoje e estão no local 148 operacionais, 40 veículos e nove meios aéreos, sete deles de combate e dois de coordenação.

