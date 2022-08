Nove pessoas detidas em operação da GNR em Loulé

Nove homens com idades entre os 18 e os 31 anos foram detidos no concelho de Loulé, no dia 7 de agosto, numa operação de prevenção e combate à sinistralidade rodoviária, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Esta operação foi feita pelo Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Loulé, com incidência nas zonas de acesso aos locais de diversão noturna do concelho.

Ao todo, foram detidas oito pessoas por condução sob efeito de álcool e uma por condução sem habilitação legal.

Durante toda a operação foram levantados 33 autos por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, dois autor por falta de inspeção periódica obrigatória, dois autos relacionados com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e dois autos por consumo de estupefacientes.