Novidades das artes plásticas para conhecer em Albufeira

“Entre laços e caminhos”, de Monika Matias, e “Madames”, de Lu Mourelle, são duas das propostas artísticas para apreciar nas galerias municipais de Albufeira durante o mês de maio. São exposições de pintura, ao passo que, na sala polivalente da biblioteca municipal de Albufeira, as paredes revestem-se de uma outra novidade: fotografia automóvel em andamento, utilizando a técnica “panning” a que o seu autor, John Tenazinha, deu o nome de “Rolling Stone”.

Assim, até 1 de junho, é possível apreciar na galeria municipal João Bailote a exposição “Entre Laços e Caminhos”, com a assinatura da artista plástica Monika Matias. A artista diz que esta exposição pode ser vista como um “pequeno percurso” pela sua obra, que diz ser um pequeno mundo “de pinturas a óleo, povoado de pássaros e de ninhos, de portas e de chaves”, traduzindo “instantâneos, essenciais, de silêncio, de paz, de vida ou de oração”.

Monika Matias nasceu na Bélgica, onde estudou na Academia das Belas Artes em Bruxelas. Mora no Algarve desde 1992, onde tem realizado várias exposições individuais e coletivas. Esta exposição pode ser apreciada de terça a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. A galeria municipal João Bailote encerra aos domingos, segundas e feriados.

Já na galeria de arte Pintor Samora Barros está patente uma proposta de exposição de pintura intitulada “Madames”, de Lu Mourelle. Esta mostra fica em cartaz até 28 de maio, período onde o público pode mergulhar no universo criativo da pintora, que este ano é presença confirmada no elenco da Bienal de Florença, em outubro. A beleza atípica e a mulher contemporânea são os temas principais desta exposição de pintura. Desde o início do ano, a pintora está a cumprir uma agenda com importantes participações em eventos de arte pela Europa. Para ver, de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, com encerramento aos domingos e feriados.

Fotografias em andamento

Entretanto, até 27 de maio é possível apreciar na biblioteca municipal Lídia Jorge a exposição de fotografia de John Tenazinha, que titulou a mostra de “Rolling Stones”. A exposição é sobre fotografia automóvel, consistindo em fotografias elaboradas em andamento, utilizando a técnica “panning”. John Tenazinha, mais conhecido por Tweasol, nasceu em 1999 e reside na aldeia de Paderne, concelho de Albufeira.

Esta exposição pode ser apreciada nos horários habituais da biblioteca municipal Lídia Jorge: segunda, das 12h00 às 18h00; de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h15 e aos sábados entre as 10h00 e as 16h00; encerra aos domingos e feriados.