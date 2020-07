Novo cemitério de Portimão vai ter crematório

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O novo Cemitério Municipal de Portimão, que será construído no sítio do Malheiro, vai ter um crematório cuja concessão, conceção, execução e exploração foi aprovada esta semana em reunião de câmara, anunciou a autarquia.

Este equipamento municipal vai ser instalado num terreno camarário com cerca de 47 mil metros quadrados e terá várias soluções e valências, segundo o município, “de modo a proporcionais aos munícipes, opções condizentes com as suas convicções e livre escolha, entre as quais a possibilidade de cremação”.

“A cremação é hoje em dia uma prática considerada vantajosa, nomeadamente do ponto de vista sanitário, estando previsto que o crematório, com uma área de 400 a 500 m2, faça parte do edifício técnico-administrativo do cemitério e tenha funcionamento autónomo”, refere a Câmara Municipal de Portimão em comunicado.

A conceção, construção, gestão, exploração e conservação do crematório será entregue por concurso público “a uma entidade que disponha de qualificações para o exercício de atividade funerária”.

O financiamento de todas as atividades que integram a concessão incumbe à concessionária que deverá promover “de acordo com as disposições técnicas definidas pelo município e pela legislação aplicável”, a elaboração de projetos e estudos e as obras abrangidas.

A concessão será explorada em regime de serviço público e o contrato inclui uma contrapartida financeira a entregar pelo concessionário à autarquia.

Esta proposta, após aprovação do município, será discutida na Assembleia Municipal para que seja autorizada a concessão por um prazo de 30 anos.