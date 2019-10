Novo Ciclo de Concertos da Orquestra do Algarve

“Música Inglesa para Cordas” é o mote para o ensemble de cordas da Orquestra Clássica do Algarve subir ao palco e interpretar obras de P. Warlock, G. Holst ou E. Elgar, sob a direção do maestro Rui Pinheiro já este sábado, dia 2, na Igreja do Carmo em Tavira e no dia 8 de novembro na Igreja da Misericórdia em Faro. O bilhete tem o valor de 8,50€.

No dia 7, quinta-feira, pelas 19h00, a Igreja Matriz de Armação de Pêra recebe o Ciclo de Música de Câmara com “Uma Viagem Europeia” com obras de Mozart, Rossini e Arnold. O mesmo ciclo apresenta “Da Rússia com Amor” no dia 22 em Lagos, na Igreja de S. Sebastião pelas 19h00, e na Igreja de S. Bartolomeu de Messines no dia 23 de novembro, pelas 21h00. A entrada nestes concertos é livre.

A estreia do ciclo “Notas à Conversa na Igreja de S. Vicente” em Évora acontece a 15 de novembro, pelas 19h00 com “Sons do Novo Mundo”. Este ciclo de cinco concertos irá decorrer sempre na Igreja de S. Vicente e inclui uma degustação de vinhos da Fundação Eugénio de Almeida. O concerto “Sons do Novo Mundo” vai também ser apresentado em Mértola, no evento “Mês da Música” no dia 16, às 21h30. Este programa inclui obras de S. Barber, G. Gershwin e V. Meza.

O mês de novembro despede-se com os “Concertos de Outono”, dirigidos pelo maestro John Avery e com um solo de trompete de João Moreira, músico da Orquestra Clássica do Sul. Estes concertos acontecem no dia 28 no Auditório Municipal de Almodôvar e no dia 30 na Igreja Matriz de Vila do Bispo, sempre às 21h30.