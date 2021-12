Novo Circuito Urbano de Olhão entra em funcionamento quinta-feira

A partir deste mês de dezembro, Olhão passa a usufruir de uma nova oferta de transportes públicos, com cobertura alargada a todo o concelho, solução que articula as redes urbana e intermunicipal nos circuitos dentro do concelho, através da utilização de um passe único, revelou a Câmara de Olhão.

O novo Circuito Urbano de Olhão (CUBO) foi agora alargado, passando a servir novas zonas não abrangidas anteriormente tanto pelo circuito urbano como pelo circuito intermunicipal.

Olhão é um dos sete municípios algarvios que disponibilizam um circuito urbano aos seus munícipes.

O CUBO será constituído por três linhas e assegurado por cinco autocarros novos, em substituição das duas viaturas que até aqui faziam o serviço em exclusivo na malha urbana

As novas linhas, cujos horários podem ser consultados abaixo, permitirão uma ligação intermodal mais eficiente aos restantes meios de transporte, beneficiando a mobilidade da população.

Também os utilizadores das carreiras interurbanas já podem consultar os horários e comprar os títulos online, através do site https://vamusalgarve.pt ou do smartphone, bastando instalar a respetiva aplicação.

Esta é uma novidade que permitirá, para além da sua consulta e compra, a desmaterialização dos bilhetes e passes, o acompanhamento das carreiras em tempo real e a indicação de itinerários com base no local de partida e chegada.

O CUBO, da responsabilidade do Município de Olhão, e a recém-criada rede Vamus – Transportes do Algarve, da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), funcionarão em articulação e o passe e/ou bilhete a usar será o mesmo em todo o tipo de trajetos dentro do concelho, mantendo-se também o valor já cobrado anteriormente.

O Município de Olhão pretende, desta forma, proporcionar uma resposta mais justa e abrangente a todos os utilizadores, que terão agora à disposição mais horários e percursos.

“Proporcionaremos uma maior cobertura do território, mais equitativa e associada à diminuição do tempo de espera pelo serviço. São estes os nossos grandes objetivos, com vista a responder às necessidades dos munícipes”, assinala o presidente da Autarquia e da AMAL, António Miguel Pina.

Para garantir uma melhor resposta ao nível das carreiras urbanas, durante este mês de dezembro o Município irá avaliar no terreno as alterações efetuadas para, se necessário, complementar a oferta agora apresentada.

