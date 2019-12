Novo Clube de Escrita Criativa para Jovens em Portimão

A partir de hoje a cidade de Portimão conta com mais uma iniciativa em torno das palavras, da escrita e dos livros. Trata-se do novo Clube de Escrita Criativa para Jovens a partir dos 12 anos, que irá decorrer na Biblioteca Municipal de Portimão, quinzenalmente, às sextas-feiras, das 18:30 às 19:30.

O Clube de Escrita Criativa para Jovens será um meio dos participantes transmitirem, segundo os seus princípios, as suas ideias e sentimentos tendo como base as palavras. Um espaço de troca de experiências literárias em que o gosto pela escrita e pela leitura será bem marcado.

Pretende-se com este clube criar hábitos e rotinas de escrita que podem ser enraizados e mais desenvolvidos com o decorrer do tempo por todos aqueles que assim o desejarem.

Ao longo de 6 sessões, os participantes poderão escrever, ler e dialogar de forma descontraída sobre as suas criações literárias. Neste primeiro nível que decorrerá de 13 de dezembro a 20 de março, os participantes ficarão a conhecer o mundo da escrita criativa mediante o recurso a temas específicos e exercícios criativos, como o binómio fantástico, desbloqueio da criatividade, observação e escrita sensorial, estrutura narrativa, criação de personagens e biblioterapia. Mensalmente, os participantes serão convidados a escrever um texto à luz de um tema apresentado durante a sessão, texto esse que será publicado online em www.oprazerdaescrita.com.

As sessões vão ser conduzidas por Analita Santos. Depois de uma licenciatura em Marketing e uma Pós-Graduação em Gestão, trabalhou no setor das viagens, organização de eventos, foi formadora, desempenhando ainda cargos de direção de Marketing e Comunicação na área do Turismo, estando a escrita sempre presente como ghostwriter. Depois de 20 anos ligados à escrita de forma anónima, Analita Santos, publica em 2018 o seu primeiro livro infantojuvenil, seguindo-se a publicação de dois contos de ficção para adultos.

A escritora algarvia encontra-se presentemente a finalizar o segundo livro da trilogia infantojuvenil “A Irmandade da Rocha”, dedicado à problemática da poluição do mar pelo plástico, entre outros projetos ligados à escrita e à formação de adultos e crianças. A 2.ª edição do seu livro “A Irmandade da Rocha” será apresentada no dia 14 de dezembro, pelas 16:00 no “Atelier Miúdos e Graúdos” na Biblioteca Municipal de Portimão.

A participação no Clube de Escrita Criativa para Jovens é gratuita mas mediante inscrição, com um limite máximo de 15 participantes.

Para inscrições e esclarecimentos deverá enviar um email para biblioteca.portimao@cm-portimao.pt ou telefone 282 480 476.

Programa:

13 de dezembro: O que é a escrita criativa. Os objetivos do Clube de Escrita Criativa para Jovens. Apresentação dos participantes. O binómio fantástico.

10 de janeiro: O desbloqueio da criatividade: histórias com objetos.

24 de janeiro: Escrever intuitivamente: a mão que escreve é a mão que pensa.

21 de fevereiro: Escrever é observar com todos os sentidos.

6 de março: Uma história com princípio, meio e fim.

20 de março: Vamos criar personagens.