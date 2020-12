Novo Polo Tecnológico da UAlg vai acelerar empresas

O novo Polo Tecnológico da Universidade do Algarve, o TEC Campus – Aceleradora de Empresas vai ter “um forte impacto na economia regional”, segundo o reitor Paulo Águas.

Na cerimónia de início das obras que decorreu na quarta-feira, no Campus da Penha da Universidade do Algarve, com a participação da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o reitor acrescentou ainda que este projeto será “determinante para o desenvolvimento da Universidade”.

“A flexibilidade do projeto, em termos de solução arquitetónica, pode vir a permitir que mais de 300 pessoas trabalhem no Algarve TEC Campus, a esmagadora maioria das quais, senão mesmo a totalidade, com formação superior”, refere Paulo Águas.

O reitor acrescenta ainda que “o principal benefício para a Universidade será a interação, obrigatoriamente estabelecida com as empresas, quer em projetos educativos, quer em projetos de investigação” e que “o Algarve TEC Campus irá contribuir para a criação de riqueza, para o aumento do emprego qualificado, para a diversificação do tecido económico regional, para a inovação pedagógica e para a criação de conhecimento”.

Paulo Águas defende ainda que a região necessita de mais financiamento para a ciência e para a transferência de tecnologia.

O valor de investimento global deste projeto é de 6 645 515,42 Euros, com cofinanciamento pelo FEDER de 4 651 860,79 Euros e autofinanciamento de 1 993 654,63 Euros.

Este novo campus terá como principal objetivo “a dinamização e expansão do ecossistema tecnológico da região, a nível nacional e internacional, para as áreas das tecnologias da informação, impulsionando uma mudança favorável na economia e sociedade regional e nacional”, segundo o comunicado.

