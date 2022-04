Novo programa vai colmatar as carências do setor turístico

O município de Portimão aderiu ao programa Formação + Próxima, um projeto do Turismo de Portugal desenvolvido localmente pelas escolas do setor em parceria com as autarquias, que tem como objetivo capacitar 75 mil profissionais até 2025, de forma gratuita e adaptada às necessidades locais de cada concelho.

O acordo de cooperação permite avançar com o projeto através da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e visa a capacitação dos recursos humanos das empresas e entidades do concelho, disponibilizando um inquérito de diagnóstico com o intuito de criar um plano de formação que responda às necessidades do tecido empresarial local.

O programa dirige-se a empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, assim como a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, atuam no setor do turismo.

Para que o concelho disponha de uma oferta turística mais capacitada, qualificada e criadora de valor no tecido económico local, o inquérito a disponibilizar às empresas do setor e outras entidades interessadas, procura conhecer as suas necessidades específicas, para que, com uma visão articulada, seja possível garantir uma correta adequação da formação a desenvolver e apresentar uma oferta formativa devidamente orientada.

O preenchimento do inquérito de diagnóstico de necessidades pode ser efetuado no site oficial do município de Portimão (www.cm-portimao.pt/plano-reativar-o-turismo-construir-o-futuro) até ao dia 17 de abril.

As ações de formação serão certificadas através da plataforma SIGO, enquadrando-se nas 40 horas de formação previstas no Código de Trabalho, devendo os interessados em participar nas ações, a anunciar num futuro próximo, estar registados na Academia Digital do Turismo de Portugal, em https://academiadigital.turismodeportugal.pt/.

O programa Formação + Próxima insere-se no plano “Reativar o Turismo – Construir o Futuro”, o qual visa desenvolver o setor, especialmente após o impacto causado pela crise pandémica, contando o desenvolvimento da iniciativa no concelho de Portimão com o apoio da Associação Turismo de Portimão (ATP), Associação Portimonense do Comércio e Serviços (APCS) e a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).