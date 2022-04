Novo projeto apoia localmente a população com problemas de saúde mental

‘Mental Drive’ é o nome do projeto de Reabilitação Psicossocial que, com o apoio da Direção-Geral de Saúde visa promover a cidadania, a inclusão social, a equidade de acessos e a adoção de práticas de saúde mental positivas aos residentes do concelho de Silves, portadores de problemas mentais, com idade igual ou superior a dezoito anos.

Integrado na valência da Saúde da Casa do Povo de Messines, o projeto itinerante é levado a cabo por uma equipa multidisciplinar, constituída por uma terapeuta ocupacional, uma técnica de Educação Social e uma psicóloga que, procura responder a cada situação consoante as necessidades de cada utente.

O ‘Mental Drive’, criado em parceria com as diferentes juntas de freguesia do concelho de Silves, privilegia “a proximidade com os beneficiários através do atendimento presencial semanal em oito freguesias, dando resposta às diferentes necessidades da população com problemas de saúde mental”.

Segundo a coordenadora do projeto, Márcia Pais, além do serviço de proximidade com cada utente em cada junta de freguesia, o ‘Mental Drive’ tem como missão “a partilha de conhecimento e sensibilização sobre a temática de saúde mental assim como o auxílio na reinserção profissional e/ou formativa”.

Na prática, esta equipa apoiará semanalmente os seus utentes na procura de recursos reabilitativos e apoios sociais da região, assim como nos processos burocráticos em que estão envolvidos, “além de avaliar e encaminhar quem nos procura para programas ou atividades sociais, formativas ou ocupacionais.”

A equipa do ‘Mental Drive’ apresenta-se como promotora de partilha de conhecimento, através de ações de sensibilização para os beneficiários, restante comunidade e instituições.

A ideia do projeto é alertar a sociedade para as questões de saúde mental, “numa vertente preventiva e de alteração dos comportamentos/estigmas, procurando diminuir a exclusão social e, consequentemente, contribuir também para a reinserção laboral dos beneficiários através de ações de sensibilização junto das entidades empregadoras e, ainda possibilitar formações que ajudem os utentes a desenvolver novas competências sociais e técnicas para ingressar no mundo do trabalho”.

Horários de atendimento nas Juntas de Freguesia do Concelho de Silves:

2ª Feira: 10:00 às 12:00- Junta de Freguesia de Alcantarilha; 14:00 às 16:00- Junta de Freguesia de Pêra;

3ª Feira: 10:00 às 12:00- Junta de Freguesia de Algoz; 14:00 às 16:00- Junta de Freguesia de Tunes;

4ª Feira: 14:00 às 16:00- Junta de Freguesia de São Marcos da Serra;

5ª Feira: 10:00 às 12:00- Junta de Freguesia de Silves; 14:00 às 16:00- Junta de Freguesia de Armação de Pêra;

6ª Feira: 14:00 às 16:00- Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines.