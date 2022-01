Novo sistema de carregamento para bicicletas elétricas na Quinta do Lago

A Empresa de Infraestruturas da Quinta do Lago, a Infraquinta, adotou uma solução com vista à mobilidade sustentável: um ponto de luz com sistema de carregamento para bicicletas elétricas, denominado por SHUFFLE, localizado no parque da praia da Quinta do Lago.

O SHUFFLE é uma plataforma inteligente desenvolvida para dotar as cidades e os espaços do futuro de soluções que contribuam para a sua sustentabilidade.

De entre outras funcionalidades, tais como iluminação, hotspot wi-fi, light ring e com conetividade IOT para Smart City, o SHUFFLE permite também o carregamento rápido e a qualquer momento, de veículos de micro mobilidade urbana tais como bicicletas e trotinetes elétricas.

Para tal, são disponibilizadas na parte inferior da coluna SHUFFLE duas tomadas SCHUCKO tipo F de 16A, protegidas por disjuntores diferenciais de 30mA, que neste caso permite o carregamento simultâneo de duas bicicletas e ou trotinetes.

Para a empresa, esta é “uma solução robusta, integrada e estética, assim como uma forma inteligente e rentável de alavancar a infraestrutura de iluminação”.