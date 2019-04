Novos concursos abertos para apoiar agricultores

Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, diversificação de atividades agrícolas e renovação de aldeias. Estes são os apoios previstos para as freguesias do interior dos concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira

A associação In Loco abriu na semana passada novos concursos de apoio a agricultores e outras tipologias de promotores. Estes apoios inserem-se no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local para o Interior do Algarve Central.

Assim, a associação, na qualidade de entidade gestora do grupo de ação local para o Interior do Algarve Central, informa que se encontram abertos concursos para apresentação de candidaturas (no âmbito da medida 10 “Leader”, do PDR2020).

Estes concursos abrangem pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas (candidaturas até 31 de maio), diversificação de atividades na exploração agrícola (de 1 de abril a 7 de junho) e renovação de aldeias (até 31 de maio).

“Os apoios previstos variam entre 35% a 50% do investimento elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável”, adianta a In Loco, sublinhando que os investimentos devem estar localizados no território do Interior Algarve Central, que abrange as seguintes freguesias: Guia e Paderne (concelho de Albufeira), Santa Bárbara de Nexe, Conceição e Estoi (concelho de Faro), Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim (concelho de Loulé), Pechão e Moncarapacho e Fuseta (concelho de Olhão), São Brás de Alportel, São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra (concelho de Silves), Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo e Luz de Tavira e Santo Estêvão (concelho de Tavira).