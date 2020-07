Novos órgãos do PS/Tavira tomaram posse

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os novos órgãos eleitos para a concelhia do Partido Socialista (PS) de Tavira, cuja eleição decorreu no final de janeiro, tomaram posse a 11 de julho numa cerimónia que respeitou todas as regras sanitárias relativas à pandemia de covid-19, anunciou o partido.

João Pedro Rodrigues renovou o seu mandato com a moção “Ganhar o Futuro” e fez um balanço do trabalho realizado, destacando que “depois de ‘Preparar o Futuro’, e de ter, nessa altura, assumido e afirmado que ‘Queremos continuar a gerir Tavira’, encarando esse desafio com humildade e vontade de trabalhar, agora é a vez de ‘Ganhar o Futuro’, que se concretiza com a vitória que esperamos alcançar nas próximas eleições autárquicas em 2021”, referiu em comunicado.

Para o futuro, o líder da concelhia pretende “promover um diálogo permanente com os diversos sectores da sociedade, incentivando as pessoas a participar e a ter uma voz ativa nas decisões que afetam o seu futuro. Só com maior exigência e mais trabalho podemos ambicionar ser uma terra de excelência”.

“O PS quer continuar a gerir Tavira e encara esse desafio com naturalidade, com humildade, com muita responsabilidade e vontade de trabalhar, a pensar num futuro que já começou a ser preparado, logo no dia seguinte às eleições”, revelou em comunicado.

Na cerimónia, também tomou posse a nova coordenadora da Comissão Política Concelhia das Mulheres Socialista – Igualdade e Direitos, Margarida Flores, a presidente da Mesa da Comissão Política, Maria José Mestre, o secretário, José Mateus, a secretária, Ana Palmeira e o secretariado do PS/Tavira, Luís Gago, Fernando Rodrigues, Manuela Romão, Daniel Sousa, Jaime Costa, Sílvia Soares, David Martins e Marco Figueiredo.

O presidente da Federação do PS/Algarve e deputado na Assembleia da República, Luís Graça, a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins e o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, também participaram na cerimónia.