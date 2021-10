Novos presidentes socialistas Àlvaro Araújo e Paulo Alves dão entrevista exclusiva ao JA

São os dois novos presidentes de câmara do Algarve saídos das eleições de 26 de setembro. É graças a eles que o PS passou de 10 para 12 câmaras e o PSD ficou reduzido a quase metade das que tinha (5 para 3). Ambos socialistas, ambos com ambições comuns para os seus concelhos, mas de territórios e realidades intrínsecas muito diferentes. Paulo Alves tomou posse no passado sábado, perante um pavilhão municipal cheio como um ovo; Álvaro Araújo toma posse já este sábado, com direito a Centro Cultural (António Aleixo).



O JA falou com eles, em entrevistas exclusivas

