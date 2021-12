Novos reservatórios reforçam capacidade hídrica em Albufeira

A construção dos novos Reservatórios da Mosqueira, em Albufeira, incluindo condutas adutoras de interligação ao sistema de abastecimento de água, encontra-se concluída, anunciou a autarquia. O objetivo passa por reforçar a capacidade de armazenamento e abastecimento de água no concelho.

A obra, que consistiu na execução de dois reservatórios semienterrados, com capacidade de 3 mil metros cúbicos cada (6 mil metros cúbicos no total) e respetiva câmara de manobras, representa um investimento total na ordem de 1,5 milhões de euros. O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, sublinha a importância da obra “que vem reforçar a capacidade de armazenamento e abastecimento de água potável em diversas áreas da cidade”.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere que a construção dos dois novos reservatórios da Mosqueira teve por objetivo aumentar a capacidade de armazenamento e reforçar o abastecimento de água potável em diversas áreas da cidade, com destaque para as zonas de Ferreiras, Cortezões, Branqueira, Vale Navio, Santa Eulalia, Areias de São, Correeira, Vale Pedras, Montechoro, Vale Faro e Forte de São João. José

O autarca sublinha a importância da intervenção que “permite o abastecimento de água em contínuo e em excelentes condições de caudal e de pressão, com a vantagem de termos criado uma reserva de água superior a 24h, mesmo em época alta, para utilizar em caso de falha na adução em toda a zona urbana sul central da cidade”. Este reservatório é um dos quatro pontos de entrega de água ao concelho pela empresa Águas do Algarve, tendo a última remodelação ocorrido em 1999.







Refira-se que Albufeira tem atualmente uma população superior a 44 mil habitantes, número que chega a aumentar dez vezes durante a época alta, causando enorme pressão sobre as principais infraestruturas do concelho, com particular incidência sobre o sistema de abastecimento de água que tem que ser sobredimensionado para dar resposta às necessidades da procura ao longo de todo o ano.

José Carlos Rolo acrescenta, ainda, a realização de diversos contratos de subempreitada, fornecimento e manutenção que envolveram mais de 10 dez empresas, “ajudando a economia local, ao mesmo tempo que dotou o município de uma importante infraestrutura que veio melhorar significativamente o sistema de abastecimento de água no concelho”.

PUB