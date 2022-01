Núcleo Motard do Crédito Agrícola apoia famílias algarvias 

Algumas famílias carenciadas da região do Algarve fizeram parte da campanha de solidariedade “2021 – de Norte a Sul – Levamos Solidariedade a todo o País” do Núcleo Motard do Centro de Cultura e Desporto do Crédito Agrícola, recebendo diversos recursos, anunciou a empresa.

Este ano, a campanha contou com a participação de membros do núcleo do Crédito Agrícola, colaboradores, familiares, amigos, empresas do grupo, Caixas de Crédito Agrícola, empresas participadas e a Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, permitindo assim angariar 5.874,25 euros.

As famílias carenciadas de Faro, com o apoio do Moto Clube da capital de distrito, receberam bens alimentares.