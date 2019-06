O 1.º Encontro Nacional de Bloggers e Influenciadores Digitais “LINK” acontece em Faro

O LINK é o primeiro encontro de Criadores de Conteúdos – Bloggers e Influenciadores a acontecer no país, agendado para 22 de junho, na capital algarvia.

O LINK conta com um programa completo: uma manhã de Conferências no EVA Senses Hotel (Grupo AP Hotels & Resorts), momentos de Networking entre participantes, um Workshop de Fotografia, e uma Masterclass de Maquilhagem. A tarde será passada num Passeio Fotográfico pela cidade de Faro, com prémios a concurso em diversas categorias.

A chave de ouro fica guardada para o final do dia – uma Sunset Pool Party no rooftop do Hotel, inserida no Festival de Rooftops “Açoteia”.

O objetivo deste evento, inédito em Portugal, é muito claro: fazer a ligação entre os profissionais que trabalham em marketing de conteúdo: “LINK é precisamente o conceito deste evento: criar ligações entre os bloggers ou influenciadores digitais, que desenvolvem comunidades de milhares de seguidores que confiam nas suas opiniões e recomendações, e as marcas com as quais podem colaborar, impactando as suas audiências” diz a organizadora, Samanta Duarte, responsável pela iniciativa. A Samanta é uma blogger farense, especialista em Marketing Turístico, que escreve sobre viagens em família: www.ondeandamosduarte.com

A organização conta ainda com a experiência de Rita Sampaio, responsável pela criação de eventos como a SHARE Algarve ou o TEDxFaro, e Martim Mariano, ex-jornalista da SIC/Expresso e especialista em storytelling e redes sociais, que passou pelo ClickSummit e integra agora a agência internacional BBDO, sediada em Nova Iorque.

O Município de Faro é um dos principais parceiros do LINK, do qual se espera a criação de inúmeros conteúdos sobre a cidade e o concelho, contribuindo de forma inegável para o reconhecimento de Faro como um destino turístico de excelência, e uma cidade que atrai talentos nas áreas da criatividade e tecnologia.

O LINK traz pela primeira vez ao Algarve uma conferência dedicada ao marketing de influência, com nomes relevantes da blogosfera, casos de Sofia Castro Fernandes, que só na sua página Facebook conta com meio milhão de seguidores, ou Janine Medeira, blogger algarvia que diariamente comunica com uma audiência de 250 mil seguidores no Facebook.

No painel de oradores estão também nomes como Carolina Afonso (Diretora de Marketing da Konica Minolta e autora do livro “Ser Blogger” – também ela algarvia de gema).

Fica o desafio para todos os que trabalham ou estão a considerar trabalhar como bloggers ou influenciadores, ou até para quem quer adquirir mais conhecimentos sobre este tema, para que venham a Faro, no dia 22 de Junho.

Os bilhetes estão disponíveis em → www.linkbloggersmeeting.com e encontram-se ainda ao preço mais baixo “Early Bird” até dia 6 de junho.

Mais informação em https://www.facebook.com/linkbloggersmeeting/