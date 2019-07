“O 25 de Abril no futuro da democracia” apresentado em Lagoa

A biblioteca municipal de Lagoa vai ser palco, no próximo dia 2 de agosto, às 18h30, da apresentação pública do livro “O 25 de Abril no futuro da democracia”, de Álvaro Vasconcelos, com apresentação da escritora Lídia Jorge, seguida de debate.

Neste livro, publicado pela editora Estratégias Criativas, o autor procura alertar para “a necessidade de olhar a revolução portuguesa, perante a emergência do nacional-populismo”. “Trata-se de revisitar o 25 de Abril de 1974, que marcou o início da transição democrática portuguesa e o fim do colonialismo, bem como o início de uma vaga democrática mundial, embora este impulso democrático pareça ter-se esgotado com o impacto político e social da crise financeira de 2008”, adiantam os promotores da obra.

Segundo o autor “o objetivo da revolução democrática portuguesa, a procura da combinação entre democracia e justiça social, está no centro dos debates de hoje”.

Irá a crise das democracias aprofundar-se? Irá o sistema político reformar-se de modo a permitir alternativas reais, tirando, nomeadamente, partido do desejo de participação política dos cidadãos? Será a revolução feminista, na sua busca pela igualdade, capaz de revigorar o sistema democrático e dar um novo horizonte utópico à humanidade comum? Será a União Europeia capaz de se reformar e isolar o nacional-populismo na Europa?

O desfecho destas interrogações é imprevisível, mas dois cenários, um “distópico” e outro “utópico”, construídos à volta das comemorações do 25 de Abril de 2034, tipificam as alternativas apresentadas no livro.

São as opções políticas que podem moldar estes cenários que estarão em discussão na apresentação de “O 25 de Abril no futuro da democracia”, no dia 2 de agosto, na biblioteca municipal de Lagoa.