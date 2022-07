O Algarve calado ou escondido

Há suficientes indícios pra se suspeitar que para além, por baixo ao lado deste Algarve barulhento, há um Algarve escondido ou mesmo calado. Escondido para fazer das suas ou com medo de que seja visto a fazer o que não pode nem deve, ou então calado por enorme peso na consciência, mas sem escrúpulos, ou então pura e simplesmente à espera de falar desculpando-se na hora se abrir a boca com a inventona de que fora proibido de falar, sem referir quem pi se alguma vez o proibiu de falar. Os indícios? As queixas que se ouvem de manhã até à noite são mais que as marias e os manéis que há na terra, mas queixas pela calada e por regra sobre alguma coisa, algures, sem se dizer exatamente quando, assim no vago, rematando-se a descrição indefinida com um encolher de ombros. Estas queixas não chegam a fazer qualquer barulho, à exceção de quando convém que a culpa recaia num ministro que mal se conhece ou se conhece apenas da televisão, ou então e melhor, tenha de se fazer recair no Primeiro-Ministro ou no Presidente da República para se conferir um ar mais politizado à intervenção de quem abre a boca. O Algarve que está calado ou escondido não cai na asneira de dar estas falsas provas de que está politizado. Está calado e escondido porque ainda não tem o poder de mandar calar toda a gente, porque é isso que, quem se cala e esconde, quer.

O Algarve calado é o Algarve que, com a conivência, colaboração e muitas vezes com o apoio dos escalões mais baixos das administrações públicas e que não dependem de eleições ou de qualquer escrutínio político, pratica ilícitos, ilegalidades e fraudes, repetindo-os quantas vezes forem necessárias. Nos guichés das câmaras e das direções ou delegações regionais, faz-se a maior parte da história do país, a história que não se vê nem se ouve.

Na construção e urbanismo, então este “cala-te boca” é um a ver se te avias. Na abertura de furos e nas casas de madeira, o mesmo. Nos cartórios, a usucapião com testemunhas encenadas, é regra temível. Ninguém fiscaliza, os serviços administrativos daqui e dali limitam-se a aguardar que haja alguma denúncia, mas num Algarve calçado quem denuncia se pode ser denunciado? Além disso, no Algarve calado há um barulho que se ouve mais alto e mais longe que o silêncio de quem se faz escondido – o barulho das festas ditas populares mas que são na sua maioria contra o povo, e o barulho dos festivais que montam palcos e desarmam palcos segundo a quantidade de multidão e de patrocinadores. Pouco mais.

O assunto, agora parece, no entanto, mais complicado ou a complicar-se, em função da qualidade e da quantidade dos estranhos e estrangeiros que aportam ao Algarve calado e se escondem por conveniência no Algarve escondido. Para muita dessa gente, um território sem regras de ocupação e uso do solo e sem fiscalização, é um paraíso e um gozo permanente. Na verdade, não podem ser qualificados de selvagens por que até têm tudo a ensinar aos calados e escondidos que aqui vêm encontrar. Alguns, por esse barrocal e serras afora, já destruíram mais da identidade algarvia que os invasores que vieram com o general Masséna, l’Enfant chéri de la Victoire. Aqui, pelos dados e pelos atos e omissões, votam Le Pen.

Flagrante falta: A de uma autoridade regional que fale a uma só voz, e o que disser, depois de escrutinado,, é para se cumprir.

Carlos Albino