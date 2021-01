2020 em balanço: O ano de todos os bloqueios

Foi um ano com contornos inéditos nas nossas vidas. Uma crise pandémica que se transformou, à velocidade de um fósforo, numa crise económica e social, a que o Algarve não escapou. Das ilusões de um ano bom que acalentávamos em janeiro e fevereiro depressa se passou para a crise sanitária, depois a turística, do comércio. A região sofreu com a falta de turistas. Hotéis fecharam, fronteiras fecharam, fechámo-nos em casa. O JA faz aqui o balanço de um ano diferente de todos os outros. Bloqueado

Janeiro

• A adesão à greve dos trabalhadores da Portway tem estado a provocar atrasos e cancelamentos de voos em Lisboa, mas a adesão no aeroporto de Faro é apenas de 50%, a mais baixa dos aeroportos nacionais.

• Em entrevista ao JA, Francisco Amaral, 64 anos, declara-se um homem agastado, que dificilmente perdoará aos seus adversários políticos. Não por o serem de facto, mas porque, nas suas palavras, tiveram um “comportamento psicopático” durante os dois anos em que lhe boicotaram a ação. Em última instância, analisa, quiseram eliminá-lo.

• Com o volume das barragens a rondar os 40 por cento, mesmo depois das chuvas pré-Natal, o Algarve desespera por soluções para a seca, que veio para ficar e – preveem os entendidos – não mais abandonará a região.

• O processo de despedimento na base de Faro da companhia aérea irlandesa ‘low cost’ Ryanair abrange 75 tripulantes, cujo contrato termina na quarta-feira, informou o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

• O Aeroporto de Faro processou, pela primeira vez, 9 milhões de passageiros num ano, em 2019.

• Desde o dia 7 de janeiro, toda a água superficial de consumo que corre nas torneiras do barlavento algarvio vem da barragem do Funcho, considerada uma reserva estratégica, que até aqui estava desativada.

• António Pina, 44 anos, presidente da Câmara de Olhão e líder da AMAL, vai contra a corrente dominante ao defender que o comboio deve evitar o aeroporto de Faro. Em entrevista ao JA enquanto presidente da associação dos municípios algarvios, Pina acredita que, face aos 2 milhões de passivo apresentados pela Algar, o melhor caminho é a compra da parte privada pelo Estado.

• Mais de três meses depois do início do ano letivo, alunos de escolas do Algarve continuam sem todos os professores atribuídos no arranque do segundo período de aulas no ensino básico e secundário.

• Em Portugal, o Algarve é a segunda região que acolhe mais imigrantes brasileiros, a seguir a Lisboa. Em reportagem especial, o JA fez uma viagem ao mundo dos imigrantes brasileiros na região, a mais “tropical” do País.

• A indústria de golfe no Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do título de “Melhor Destino de Golfe na Europa Continental”, atribuído pelos leitores da revista britânica Today`s Golfer pelo quarto ano consecutivo.

• Aos 52 anos, o socialista Osvaldo Gonçalves é um homem tranquilo. Quanto à ponte de que se fala há tantas décadas, nem pede nada de muito diferente daquela que, à rés da água, é montada todos os anos por alturas do Festival do Contrabando: que seja pedonal!

• A ministra da Saúde, Marta Temido, promete tirar da gaveta o projeto do novo hospital central do Algarve, e avançar com a obra em 2021.

Fevereiro

• O Algarve recicla menos do que devia. Um problema que não é exclusivamente algarvio, mas na região recicla-se ainda menos do que a média nacional. De quem será a culpa? As opiniões dividem-se. A reportagem do JA foi ouvi-las.

• O ministro do Ambiente vem ao Algarve defender que a falta de água na região não se resolve com a construção de novas barragens, mas sim com uma gestão mais eficiente da água e a aposta na dessalinização.

• A Polícia Marítima detetou, de madrugada, uma embarcação com 11 imigrantes ilegais a bordo junto a Olhão. É o segundo barco com marroquinos no espaço de poucas semanas.

• Aos 64 anos, Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, concede uma rara entrevista ao JA, em que garante que preside ao município de média dimensão, de todo o País, com maior volume de investimento.

• Os estímulos à fixação de pessoas no interior do País anunciados pelo primeiro-ministro podem ter – pelo menos aparentemente – um efeito perverso. De acordo com os autarcas algarvios, em sede de AMAL, aqueles incentivos podem não beneficiar povoações e zonas do território algarvio indubitavelmente rurais e de baixa densidade populacional. É o caso de dois terços do concelho de São Brás de Alportel.

• De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a região atingiu números históricos em 2019, com 20,95 milhões de dormidas, 5,07 milhões de hóspedes e 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais, anunciou o Turismo do Algarve.

• A cidade de Loulé vai transformar-se em Hollywood, com um investimento de cerca de 60 milhões de euros por duas entidades britânicas, que pretendem construir estúdios de cinema e audiovisuais, anunciou a autarquia.

Março

• As escalas de serviço durante a greve da recusa às urgências das chefias da Cirurgia do Hospital de Faro foram asseguradas, pelo que, apesar daquela forma de luta, não houve períodos sem médicos cirurgiões, garantiu a Administração do Hospital de Faro.

• Os descontos nas portagens na A22 agora anunciados “não são nada de novo” e ficam “aquém daquilo que se pretende”, disse ao JA o coordenador da Comissão de Utentes da Via do Infante, que reitera a oposição à existência de portagens.

• O Algarve vai ter, pelo menos, quatro unidades de cultivo e produção de óleo de canábis para consumo com fins terapêuticos nos próximos anos. Uma das maiores deverá situar-se na extremidade leste da região, nos concelhos de Castro Marim (cultivo) e Vila Real de Santo António (produção industrial) e já se encontra em fase de implementação.

• O Hospital de Faro foi ativado para receber doentes infetados com o vírus covid-19, anunciou ontem a diretora-geral da Saúde, adiantando que, além do internamento, o hospital está apto a realizar testes laboratoriais a casos suspeitos de infeção.

• O Sindicato de Hotelaria do Algarve denunciou esta semana a imposição de férias por parte de algumas empresas aos seus trabalhadores, situação desconhecida pela maior associação de hoteleiros da região, na sequência da pandemia de Covid-19.

• O estado de emergência decretado pelo Presidente da República entrou em vigor e foram anunciadas todas as novas medidas que devem ser cumpridas a nível nacional. O Algarve não é exceção.

• As concentrações são o inimigo público número 1 neste momento de luta contra o vírus. E o mundo da cultura e do espetáculo foi o primeiro a cancelar eventos. Milhares em todo o País. Centenas no Algarve. Ao JA, artistas algarvios da música, dança e teatro relatam as dificuldades por que passam nestes dias de aperto.

• Nascido há 70 anos em Paderne, Albufeira, e após 54 de carreira na hotelaria, Elidérico Viegas vive nos antípodas do que é a sua postura pública habitual: “Perante esta realidade, não consigo ser otimista”, confessa ao JA.

• O presidente da Região de Turismo do Algarve desvaloriza a decisão de impor quarentena obrigatória aos irlandeses que pretendam vir a Portugal, uma vez que a região continua “a ter um conjunto de ligações para a Irlanda que estão a funcionar”. “São seis rotas operadas por duas companhias aéreas e ligações a cinco cidades”, diz João Fernandes ao JA.

Abril

• O Algarve ficou de portas fechadas nesta Páscoa e as entradas na região estão bloqueadas durante a época que os portugueses (e muitos espanhóis) tradicionalmente escolhiam para um “saltinho” turístico ao Sul do País.

• Exigindo medidas semelhantes às já tomadas por outros países europeus, os proprietários de restaurantes do Algarve acham que só a distribuição de cheques pelas empresas em dificuldades pode evitar uma catadupa de falências. O JA encontrou uma situação à beira do desespero.

• A Associação In Loco anunciou que está a mobilizar as equipas dos projetos Leader-DLBC, Prove, 100%Local e Prato Certo, para reunir e disponibilizar a pessoas e organizações todos os contactos da sua bolsa nacional de produtores, cabazes e mercados, de forma a minimizar as consequências no consumo de hortofrutícolas da crise sanitária.

• Profissionais de enfermagem, garantem à reportagem do JA que a pressa pode ser a grande inimiga da perfeição e deitar tudo a perder. E garantem que, nos hospitais, têm medo. É ele que os mantém vivos e livres de infeções.

• A Associação dos Empresários da Região do Algarve (NERA) pede uma “análise das questões de fundo relacionadas com a estrutura económica do Algarve” e sustenta que esta crise “demonstrou a vulnerabilidade gerada pelo desequilíbrio estrutural da economia da Região”.

• Os sindicatos ainda não têm números, mas garantem que o recurso à prática do layoff se está a generalizar na região e cresce de dia para dia. Aquelas estruturas contestam o que consideram ser “um uso abusivo” do recurso e adivinham tempos difíceis, com muitos despedimentos.

• A produção de citrinos algarvios mais do que duplicou nos últimos 10 anos (mais 111%), atingindo em 2019 um total de 356 mil toneladas, de acordo com dados da Direção Regional de Agricultura (DRAP) do Algarve disponibilizados ao JA.

• Este ano, o Dia da Liberdade celebra-se à janela e a cantar “Grândola Vila Morena”, uma das senhas da Revolução dos Cravos”. A iniciativa repete-se por todo o Algarve.

• Apesar do confinamento obrigatório, os atletas residentes no Algarve continuam a treinar, em casa e na rua. Mas, pelo menos enquanto não houver perspetivas para a saída do isolamento social, nem calendário para o regresso às competições, o ânimo não está a ser o mesmo do costume. A reportagem do JA falou com oito atletas.

• O Algarve é a região portuguesa onde o desemprego mais cresceu em março, ao disparar 41% em relação a fevereiro, anunciou o IEFP, que aponta o enorme retrocesso turístico das últimas semanas como o grande causador da subida repentina do desemprego na região.

• Uma boa parte dos cerca de 30 mil trabalhadores agrícolas que erram entre Algarve e Alentejo ao sabor das campanhas e safras agrícolas não têm qualquer tipo de segurança e vivem em total precariedade. Em alguns casos passam fome. Uma reportagem do JA.

• O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 reservou um montante indicativo de 5 milhões de euros para dois avisos destinados a apoiar projetos em todas as áreas de atividade associada ao COVID-19, para dar resposta às necessidades imediatas e a médio prazo do Serviço Nacional de Saúde.

Maio

• Em entrevista exclusiva ao JA, Vítor Neto, presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), discorre sobre o momento atual e o seu contexto: as empresas e a economia nacional e do Algarve.

• À semelhança do que vem acontecendo um pouco por todo o mundo, os artistas do Algarve têm atuado para a população confinada, em direto para as redes sociais, em aulas online e outras iniciativas criativas, que estão à distância de um clique

• A nível nacional há 141 casos de contaminação entre elementos da PSP e GNR. As hierarquias policiais não divulgam os números do Algarve. O JA foi ouvir os dirigentes regionais do Sul das associações sindicais e tentou perceber a relação entre COVID-19 e forças de segurança.

• O Instituto de Conservação da Natureza ordenou o embargo dos trabalhos de abate de árvores nos terrenos adjacentes à Praia do Ancão e instaurou uma contraordenação contra os autores daqueles atos, que terão destruído centenas de árvores, disse ao JA o diretor regional do Algarve do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Joaquim Castelão Rodrigues.

• Foram 6124 as empresas algarvias que, segundo o Gabinete de Estratégia e Estudos, entregaram os documentos a solicitar layoff simplificado, representando 6,4% do total nacional, que somava 96 mil até 27 de abril.

• O JA falou com especialistas em saúde mental da região e quis saber os efeitos da pandemia nas nossas emoções e comportamentos. A agressividade aumentou, mas sobretudo adveio a ansiedade e a depressão. E temos medo, muito medo uns dos outros. O outro pode significar a doença e até a morte. Mas também estamos mais solidários e, em muitos casos, as relações afetivas intensificaram-se.

• As praias do Algarve já estão prontas para reabrir ao público na nova época balnear, a 6 de junho, para receber os turistas e residentes, desta vez com novas regras da Agência Portuguesa do Ambiente, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

• Este ano, a região algarvia conta com 87 praias com Bandeira Azul, sendo a Praia do Ancão a primeira a hastear este símbolo a nível nacional no dia 15 de junho. O Algarve volta a ser o “campeão nacional” das bandeiras azuis. Mais de metade destes galardões estão concentrados em Albufeira (25), Vila do Bispo (11) e Loulé (10). Lagos (6), Lagoa (6), Portimão (5), Aljezur (4), Faro (4), Olhão (4), Tavira (4), Vila Real de Santo António (4), Castro Marim (3) e Silves (2) completam o mapa das bandeiras azuis na região algarvia em 2019.

• O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, presidiu à cerimónia de lançamento à água da nova embarcação Don Paco, construída nos estaleiros navais do Guadiana – Nautiber, localizados em Vila Real de Santo António.

A região voltou a ser campeã de bandeiras azuis

Junho

• Uma reportagem do JA mostra que a pandemia de COVID-19 aterrorizou a população, mas ao mesmo tempo gerou uma onda de solidariedade e de voluntariado nunca antes vista. Famílias que antes conseguiam viver na sua normalidade, passaram a ter muitas dificuldades económicas e tiveram de recorrer a instituições, associações solidárias, apoios do Estado e autarquias.

• Os hotéis e setor imobiliário estão a receber as primeiras reservas para férias. Neste período pandémico, as preferências do mercado vão para as moradias e, numa segunda linha, para os apartamentos.

• A Ryanair será a primeira companhia a retomar voos no período pós-pandemia, ao recomeçar a 1 de julho a voar para os aeroportos de Faro, Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Lajes, pretendendo retomar “aproximadamente 90%” das rotas previstas para o verão em Portugal antes do início da crise sanitária.

• O comércio e restauração da raia algarvia têm atravessado dificuldades devido à pandemia de COVID-19, que obrigou ao encerramento dos estabelecimentos e ao fecho da fronteira com Espanha, a 17 de março. Do outro lado da margem do Guadiana, os empresários sentem saudades de ouvir falar português. Deste lado da ponte, o pequeno comércio e a restauração lusitanos esperam pelos espanhóis.

• Os 181 milhões de euros de fundos europeus que ainda estão por executar no Programa Algarve 2020 representam uma alavancagem de 350 milhões de euros na economia regional, disse ao JA o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares Miguel.

• Uma festa em Odiáxere, concelho de Lagos, faz o número de infetados no Algarve disparar de forma inédita, atingindo mais de uma centena de pessoas. O Governo diz que serão apuradas responsabilidades e haverá multas.

• Após várias fases de desconfinamento, já retomaram algumas aulas presenciais e reabriram as creches e ATLs, apesar de a maior parte dos alunos continuarem a aprender através de um televisor ou tablet. O JA foi ver o que mudou neste “novo normal” educativo.

• Em entrevista exclusiva, José Apolinário, o coordenador do Governo para a pandemia garante que o Algarve está preparado para a onda turística que se avizinha, mas alerta que não podemos presumir que o vírus já passou.

Julho

• Enquanto a grande produção como a laranja e os produtos biológicos, venderam a bom ritmo, os pequenos produtores e a horto-fruticultura tradicional tiveram dificuldades devido ao fecho de hotéis, restaurantes e mercados. Em reportagem, o JA fez o balanço.

• A fronteira entre Portugal e Espanha, através da Ponte Internacional do Guadiana, é reaberta e finalmente portugueses e espanhóis foram autorizados a circular no país vizinho.

• Portugal Continental foi excluído dos corredores de viagem internacionais com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir, para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.

• O ex-presidente da CCDR/Algarve, Francisco Serra, em entrevista exclusiva antes do fim do seu mandato, fez o balanço da programação dos 318 milhões de investimentos do atual programa operacional e das balizas da sua reprogramação, do impacto da pandemia nos investimentos regionais, que diz estar a ser no sentido da aceleração e também dos projetos previstos para o litoral.

• O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou que o Governo está a preparar um programa específico de apoio ao Algarve, que está a sofrer as consequências da quebra do turismo, devido à pandemia de covid-19.

• A lota de Vila Real de Santo António é a quarta do País em volume de transações, mas a primeira do Algarve. O epíteto deve-se ao facto de se tratar, de longe, da maior lota nacional de venda de crustáceos em estado selvagem: 60,7% de todo o marisco daquela natureza vendido em Portugal tem aquela lota como ponto de venda.

• O Ministério Público recorreu da sentença que condenou o Estado português a pagar mais de um milhão de euros às famílias das cinco vítimas mortais da derrocada de uma arriba na praia Maria Luísa, em Albufeira, em 2009.

• A proposta de Carmona Rodrigues para acabar de vez com a seca é considerada um “ovo de Colombo”, por ser surpreendentemente simples face às outras propostas.

• A região vai receber 0,66% dos 45 mil milhões de euros vindos de Bruxelas para fazer face ao mau ano turístico. A AHETA diz que os 300 milhões são insuficientes; para a AMAL a verba é fruto de um trabalho “extraordinário”.

• Foi oficialmente confirmada a vinda do Grande Prémio de Fórmula 1 para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

• O Portimonense foi despromovido à II Liga de futebol, depois de três épocas consecutivas no escalão principal do futebol português, apesar da vitória na receção ao Desportivo das Aves, por 2-0.

A ponte entre a Andaluzia e o Algarve esteve “encerrada” devido à pandemia

Agosto

• Depois de vários atrasos, a eletrificação da Linha do Algarve deverá estar concluída no final de 2023, mas as obras poderão não implicar a conquista de passageiros para o comboio, um meio de transporte que no Algarve não logra vender mais de 2 milhões de bilhetes por ano para percursos regionais, o que é considerado manifestamente insuficiente para uma exploração rentável da linha.

• A Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL anunciou que já foram lançados os concursos públicos para as obras de melhoria da rede rodoviária da Subconcessão do Algarve Litoral (SCAL), numa extensão de obras de quase 130 km de estradas.

• As três barragens algarvias do sotavento que servem o consumo humano encontram-se a menos de metade da sua capacidade máxima e duas delas rondam um quarto dessa capacidade.

• A maioria dos presidentes de Câmara algarvios quer usar uma parte dos 300 milhões de euros europeus que vêm para o Algarve para ajudar a resolver o problema da falta de água na região, de longe o problema regional que mais os preocupa, em reportagem do JA.

• Doze anos depois da inauguração (2008), o Autódromo de Portimão vive dias de glória e ajuda o Algarve a sair da crise turística pós-pandemia com o anúncio da chegada do Grande Prémio de MotoGP.

• De há 20 anos para cá, executaram-se programas de recuperação da raça bovina algarvia, mas as interrupções têm sido muitas. Duas décadas de esforço e ensaios científicos pariram 11 vacas, pelo menos no Algarve.

• O aumento do desemprego e da precariedade social fez com que o Algarve seja a região do País em que o auxílio alimentar mais cresceu devido à pandemia, de acordo com várias fontes consultadas pelo JA, que calculam entre 50% e 100% esse crescimento no período mais negro do confinamento. Mas há casos, como Lagos, em que o volume do auxílio emergencial mais do que triplicou.

• A CCDR do Algarve anunciou a abertura de dois apoios financeiros num valor de 6,5 milhões de euros para infraestruturas científicas e investigação tecnológica.

• A Câmara Municipal de Lagoa pretende gerir e controlar as visitas à praia de Benagil que está num “estado caótico” devido ao “excesso de procura de visitas às grutas”.

• O fim das restrições sanitárias às viagens entre o Reino Unido e Portugal foi saudado efusivamente pelos agentes políticos e económicos ligados ao Turismo no Algarve.

Setembro

• Chama-se Solara4 e já é a maior central fotovoltaica do País em construção. Tem 661.500 painéis e só a área vedada ocupa o equivalente a 320 campos de futebol. É um projeto irlandês com capital chines e está a instalar-se no concelho de Alcoutim.

• No centro do jardim do Museu Municipal de Faro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o Algarve contribuiu mais para Portugal do que o contrário.

• A escritora Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, de Literatura em Língua Românticas.

• Mesmo com um agosto bom e um setembro a começar bem, os proprietários de toldos das praias algarvias queixam-se de uma queda de receitas para metade das verificadas na época balnear de 2019. O JA foi ouvir concessionários e nadadores-salvadores sobre a presente época balnear.

• A produção de vinhos certificados no Algarve praticamente duplicou nos últimos 10 anos. Esse crescimento foi acompanhado pelo aumento do número de produtores, que há uma década era de 16 e triplicou desde então: hoje há 45 produtores de vinha e vinho em toda a região, dos quais 30 colocam vinhos ativamente no mercado.

• Faleceu, aos 75 anos, Jacinto Palma Dias, um dos mais proeminentes pensadores do Algarve, autor do livro “Algarve Revisitado” e de muitas outras obras e artigos, em que expõe o seu livre pensamento, a sua grande cultura e o seu amor ao Algarve.

• O projeto para a construção de três hotéis na Ponta João d’Arens, em Portimão, recebeu o chumbo da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) por parte da comissão técnica avaliadora e a câmara prepara-se para revogar o plano.

• O algarvio Jorge Botelho, secretário de Estado e da Descentralização e Administração Local, é o sucessor de José Apolinário como novo coordenador regional do combate à covid-19.

A nova central fotovoltaica de Alcoutim ocupa uma área equivalente a 320 campos de futebol

Outubro

• Só 20% dos centros de dia já tinham reaberto. Em reportagem, procurámos os apoios com que contam os idosos nestes tempos tristes da pandemia. As ajudas domiciliárias cresceram, mas só alguns dos que frequentavam centros de dia os frequentam ainda.

• A construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar, sobre o Rio Guadiana – uma velha aspiração das populações raianas de ambos os lados da fronteira -, foi anunciada pelo primeiro-ministro.

• A cumprir o seu primeiro mandato como reitor, Paulo Águas, 56 anos, falou ao JA sobre o início do ano letivo e como está a Universidade a lidar com a pandemia.

• Em exclusivo ao JA, o novo Coordenador Regional do combate à covid-19, Jorge Botelho, revelou que o Algarve está “muito longe” de ter a capacidade de resposta afetada.

• O ciclista algarvio Amaro Antunes (W52-FC Porto) venceu a Volta a Portugal – Edição Especial.

• Sérgio Martins, presidente da Junta de Santa Bárbara de Nexe, não tem dúvidas: há quem ande a enriquecer a vender imóveis alheios. Desde que denunciou as fraudes nas redes sociais, apareceram casos idênticos em todo o Algarve, mas só na sua secretária repousam uma dezena de casos fraudulentos.

• José Apolinário foi eleito novo presidente da CCDR do Algarve. O ex-secretário de Estado disse em entrevista ao JA que as prioridades do órgão a que agora preside são a gestão da água e a situação social e económica.

• A pandemia de covid-19 e o confinamento que os portugueses viveram nos primeiros meses do ano traduziram-se num aumento do número de reclamações dos consumidores à delegação da DECO no Algarve.

• O que pensa o Algarve da proposta do novo orçamento de Estado? O JA foi ouvir um conjunto de sete políticos e dirigentes empresariais e sindicais da região. A maioria tece críticas ao documento, mas também há quem o aprove sem grandes restrições.

• No Algarve haviam 29 escolas com casos de covid-19. Um deles é a Universidade do Algarve, que confirmou ao JA a existência de casos positivos de covid-19 entre os estudantes.

• O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em Portimão.

• O efeito prolongado e diferido do Grande Prémio realizado no Autódromo Internacional do Algarve é muito superior ao efeito imediato, segundo concordam várias personalidades ligadas ao Turismo e à região ouvidas pelo JA.

• A atleta algarvia Joana Schenker arrecadou o sétimo título nacional Open Feminino de Bodyboard, na Póvoa do Varzim.

Novembro

• As cabras de raça algarvia, raça autóctone à região que aqui foi apurada há 150 anos, está em vias de extinção. O JA foi à procura das suas características, produtos e do que leva os produtores a abandonar a criação destes ruminantes.

• O Algarve foi, pela sétima vez, distinguido como o “Melhor Destino de Praia da Europa”, na edição de 2020 dos World Travel Awards.

• O Algarve tem falta de pelo menos 500 enfermeiros nos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, segundo calculam os órgãos representativos daquela classe profissional.

• O Ministério Público deduziu um pedido de indemnização cível a favor do Estado português contra a EDP Distribuição e um colaborador, de 1,8 milhões de euros, pelos custos suportados no combate ao incêndio de Monchique em 2018.

• Faleceu Jacques Pereira, antigo jogador do FC Porto e Lusitano FC, natural de Vila Real de Santo António.

• O Governo e os deputados socialistas eleitos pelo Algarve concordaram em criar um regime que evitará a deslocação de cidadãos ao Tribunal da Relação de Évora: já a partir do próximo ano, os juízes daquele tribunal que também superintende os tribunais algarvios poderão deslocar-se ao Algarve.

• A viver entre as barragens de Odeleite e Beliche, cerca de 1000 pessoas de 32 aldeias do concelho de Castro Marim nunca tiveram água canalizada. Esquecidos e abandonados, recorrendo a furos e depósitos, vão ter a oportunidade de beber água potável diretamente das torneiras das suas habitações, graças a uma obra da Câmara Municipal de Castro Marim, agora concluída.

• Cerca de um milhar de pessoas participaram numa concentração na doca de Faro contra as restrições impostas pelo Governo na restauração e hotelaria e exigiram novos apoios para o setor.

• O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, depois de dominar a corrida de início ao fim.

Dezembro

• Em entrevista exclusiva ao JA, Horácio Guerreiro, novo diretor clínico do CHUA fez balanço da situação, a meio desta segunda vaga de covid-19. Considera que os hospitais de Faro e Portimão estão preparados para os tempos que aí vêm, desde que não haja nenhuma calamidade imprevista.

• O Algarve foi eleito pela primeira vez como “o melhor destino de praia do mundo” pela organização World Travel Awards.

• A CCDR do Algarve emitiu Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao projeto de loteamento da Cidade Lacustre de Vilamoura, empreendimento turístico e imobiliário previsto para o litoral do concelho de Loulé.

• A partir do dia 1 de julho do próximo ano, os utilizadores da Via do Infante vão usufruir de descontos de 50% até 75% depois de os deputados aprovarem as propostas do PSD para o novo Orçamento de Estado.

• Vítor Oliveira, antigo treinador do Portimonense, faleceu aos 67 anos depois de se sentir indisposto enquanto caminha na zona de Matosinhos.

• A captação de água no Guadiana será quase seguramente adotada de entre as propostas que caracterizam as opções técnicas para o aumento das captações de água na região, que deverão ser conhecidas em janeiro e fazem parte de um conjunto de investimentos da ordem dos 200 milhões de euros.

• O tribunal de Portimão decidiu levar a julgamento as duas mulheres suspeitas de terem matado e esquartejado um homem, em março, mantendo todos os crimes de que estão acusadas.

• O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas acusou algumas entidades bancárias de estarem a planear fechar balcões por todo o Algarve e dispensar trabalhadores, a maior parte deles por reforma antes de tempo ou mútuo acordo.

• As autoridades estão a preparar um novo concurso para a construção da nova ponte da Praia de Faro, cuja conformidade ambiental está válida.

• Seis restaurantes algarvios que tinham estrelas Michelin mantiveram o galardão na edição deste ano daquele guia turístico.

• Catorze anos depois da desativação do matadouro regional, o Algarve pode voltar em breve a ter, de novo, o seu “matadouro”, se vingarem os planos do Ministério da Agricultura. Mas o novo matadouro será móvel e em “formato camião”. Ou melhor, poderão ser dois camiões TIR, que irão às explorações agrícolas, onde abaterão os animais.

• O novo Polo Tecnológico da Universidade do Algarve, o TEC Campus – Aceleradora de Empresas vai ter “um forte impacto na economia regional”.

• O antigo piloto algarvio Inverno Amaral morreu a 19 de dezembro, aos 68 anos, vítima de doença prolongada.

• Águas da Cruz é o novo presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), após as eleições que decorreram a 16 de dezembro, em Olhão, em sessão extraordinária.

