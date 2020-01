O bailado da chuva

Movo-me num misto de ansiedade e raiva nos dias que a precedem. Só consigo imaginar futuros catastróficos, de vidas destroçadas por tudo quanto é privação, campos ressequidos por perpétuas estiagens, em desertos transformados os serenos cerros e ribeiras deste nosso Sotavento turdetano. E nos intervalos da angústia cresce-me uma raiva desabalada, uma aversão assassina contra os ares, contra a persistência de céus limpos, contra as nuvens descarnadas e estéreis que por cima de nós passam sem largar sequer um borrifo. Mas é a impaciência o que mais persiste, a tristeza de já com o Outono quase ido, ainda sobre a terra ser o pasto esmarrido da estiagem o que os campos nos apresentam, de ver secos os leitos de calhaus dos ribeirinhos ansiando pelas torrentes que os agitem e lavem para servir de poiso às rãs e de paisagem ao saramugo. Ando ora desalentado e pensativo, ora marfado e azedo, mas sempre macambúzio e fusco.

Também este ano, em que o tempo só nos parecia querer dar seca e desolação, passei por esse carrossel de zangas e depressões. Mas nem sempre são adversos os céus. E, há pouco, umas nuvens benfazejas, cinzentas, da cor da bruma, começaram a deitar-nos sobre o desespero as suas gotas oblíquas, branquinhas, lavadas, primeiro retraídas, pouco mais que uma tenra neblina, depois mais densas e copiosas, regando a crosta do chão e os torrões e embebendo sementes e raízes, e, por fim, já em largo pé-d’água se fazendo, enchendo as abertas e riachos que põem a correr os córregos e as ribeiras. Na terra, sob o pasto e folhedo seco que o Verão deixou, uma penugem fina de um mate ainda incerto como se fora cria de caldeirinha, mostrou-se acanhada ao sol, antes de se estender como um manto da cor da esperança, verde e basto, mudando a feição das vistas para o seu cariz de Inverno.

Muros, várzeas e outeiros estão já cheios de margaridas, malmequeres e santas-noites que, pouco mais que rebentinhos nesta altura, hão-de a seu tempo explodir nos tapetes amarelos, róseos e alabastrinos, que nos amaciarão o olhar antes do tempo dos frutos, neste Sotavento austero. Essa chuva, caindo em diagonal nos seus traços alvadios, que a aragem faz dançar, é como se fosse poesia, versos mansos que nos lavam a apoquentação e o temor. Não é já debaixo da telha-vã de um alpendre, recortando-se contra a cerrada ramaria de oliveiras e alfarrobeiras naquela Fonte Salgada onde moço pequeno me enlevei, que a vejo agora. E não tenho já por perto aquelas mãos calosas e os rudes rostos dos meus maiores, caldeados nos torrões e a que o Sol deu cor de cobre velho, e que com as suas vozes cansadas e mestras ensinavam: rapaz! isto é oiro que aí está caindo. Agora vivo na cidade, no reino dos automóveis, dos prédios altos e dos artifícios. É contra a folhagem das árvores dum jardim que vejo o bailado da chuva dançando com o sudoeste vivaço de que as nuvens são parceiras.

Entre o prosaico ouro dos meus parentes aldeãos e a poesia que hoje vislumbro nestes aguaceiros divinos, é a mesma a dádiva do tempo que me afaga e enternece. E acho que a concórdia mora entre esses afastados sentimentos: esta poesia é ouro.

Rogério Silva