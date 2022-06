O bom e velho futebol

Existirem automóveis, e cada vez melhores automóveis, faz-nos andar cada vez menos a pé. Com mais restaurantes, comemos mais fora (não sei se é causa ou consequência. Precisam-se estudos), com telemóveis falamos mais e, principalmente brincamos mais, recuando a idades mentais a que não nos lembrávamos. Na América, mais escolas, significam mais hipóteses de massacre etc. E com estádios de futebol mais confortáveis cada vez vamos menos ao futebol, pelo menos por cá, o que demonstra que nem tudo, nos nossos hábitos é uma auto-estrada, mas, basicamente uma contradição pegada. Vemos menos o que jogam, mas ouvimo-los cada vez mais. Os políticos fazem o que podem para serem escutados, e os futebolistas usam a capacidade que lhes é concedida, para dizerem aquelas frases feitas que todos já ouvimos e que são escalpelizadas pelos inúmeros programas que contam com fanáticos dos chamados grandes: “ele não disse, não vamos atirar a toalha ao chão. Isso significa que não terá intenções de cumprir a totalidade do contrato? Sairá a custo zero?, por metade da cláusula de rescisão?”. Toda a mínima alteração em relação à norma é, antes de mais, um sinal. Não disse isto, queria dizer aquilo e assim sucessivamente. A estas maquinações não será alheia a ideia de quem sabe que está a ser filmado, tapar a boca com a mão. Por esse andar, mais a nossa capacidade para o mimetismo, qualquer dia andarmos todos a repetir o gesto. Sabendo o peso que tem o que dizem, existem formas de estruturar discursos que rendem sempre dividendos. No FêCêPê este ano, andou – e ouvia-a de vários intérpretes – a tese do “querem fazer-nos mal e conseguimos o que conseguimos, lutando contra tudo e contra todos.” Isto é apresentado como se existisse uma grande conspiração mundial (e até nacional), contra o clube da única cor; o azul e branco. A frase ouvia-a de Sérgio Conceição e Pepe e querendo-me parecer que sendo a dupla, por hoje, presidente e primeiro-ministro do reino de Pinto da Costa, não terá sido escolhida com o sistema de moeda ao ar. Isto é mais ou menos o retomar da velha oposição norte X sul, que tantos dividendos rendeu a José Maria Pedroto e posteriormente ao clube. Nada melhor que uma boa guerra para arregimentar as tropas e esconder diferenças, o que me levanta a questão do que vai acontecer ao clube quando Pinto da Costa deixar a presidência, o que do ponto de vista de um sulista, será sempre uma boa notícia.

Quem andará com problemas em aparecer para falar será Fernando Santos. A minha questão é, sendo público que o treinador da selecção recebe cinco mil euros mensais de salário, como conseguiu abichar não sei quantos milhões para depositar nas contas de empresas fantasma (pelo menos no entendimento da autoridade financeira)? Uma parte – aparentemente uma grande parte – é paga por fora? E o santo do Santos com aquela conversinha que o ofício era quase pro bono, como se diz agora, quando se falava em contratos e condições. Um santo não tem só que parecer…

Fernando Proença