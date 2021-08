O conhecido vilarrealense Tó Zé Gomes não resistiu ao Covid

Faleceu hoje no Hospital de Faro, onde estava internado há cerca de uma semana, por ter contraído Covid-19 o nosso amigo e conterrâneo Tó Zé Gomes, de 65 anos.

Figura muito querida e estimada em Vila Real de Santo António, onde tinha uma banca de peixe no mercado municipal. Tó Zé foi mais uma vítima a somar a outras duas dezenas de vila-realenses que já faleceram em consequência desta pandemia que insiste em não nos deixar.

Tó Zé Gomes deixa muitos amigos, porque era uma figura muito querida na terra. Tinha um coração grande. Gostava de ajudar os mais necessitados. Na sua banca não sobrava peixe para o dia seguinte, o que não se vendia era oferecido à “Mão Amiga”, uma instituição de solidariedade social e aos muitos que ele sabia que precisavam de ajuda. Depois do trabalho, despia a farda e fazia gala em vestir-se com elegância, frequentemente de fato. Irradiava simpatia.

Para além da sua paixão pela columbofilia, era uma pessoa civicamente ativa. Tinha consciência que devia participar na coisa pública. Fazia as suas opções políticas, mas dava-se bem com toda a gente, independentemente das cores partidárias. Ele no fundo era amigo de todos e gostava de se dar bem com todos.

Gostava do convívio, sobretudo à mesa. Tivemos oportunidade de comer com ele com muita frequência, no Mestre Abílio: ” Quando quiseres comer uma sardinhada é só dizeres o dia e quantos são” – lembrou-me, uma vez mais, na última vez que nos encontrámos na praia de Monte Gordo, onde ele não dispensava um bom mergulho, tanto no verão como no inverno. Parecia que irradiava saúde e o “maldito” vírus traiu-o.

À família enlutada apresentamos, em nosso nome e do Jornal do Algarve as mais sentidas condolências. Descansa em paz Tó Zé. Até um dia!

F.R.

