O culto das motorizadas antigas regressa a Tunes

O Clube Aventura e Motorizado de Algoz e Tunes (CAMAT) realiza o 3º Passeio de motorizadas antigas, no próximo dia 2 de junho, com partida marcada para as 10h00 e secretariado aberto às 8h30. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

As inscrições poderão ser realizadas junto ao polidesportivo de Tunes no próprio dia da prova. Terão o de valor de 20 euros e incluirão o pequeno-almoço, reforço, almoço e t-shirt.

A organização adianta que haverá troféus e muita animação ao longo do dia.