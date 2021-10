Desporto algarvio está de luto com a morte de Henrique Bento Gil

O técnico algarvio, atualmente aos comandos das camadas jovens do Sporting Clube farense faleceu esta sexta-feira, 22 de outubro, aos 57 anos.

Com um percurso ligado ao futsal e à formação desde há muitos anos, Henrique Bento Gil, de 57 anos, foi treinador de várias equipas algarvias e esteve ainda ligado à estrutura técnica das seleções regionais do Algarve durante várias épocas. De momento, encontrava-se a exercer funções enquanto treinador nas camadas jovens do Sporting Clube Farense.

O Município de Faro manifestou o mais profundo pesar pelo falecimento de Henrique Bento Gil, reconhecido treinador do futsal algarvio, endereçando os mais sentidos pêsames a toda a família e amigos por esta perda irreparável.

PUB