“O Dia Mais Curto” no IPDJ em Faro

A Direção Regional do Algarve do IPDJ em parceria com o Cineclube de Faro, vai passar amanhã, 21 de dezembro, pelas 22 horas, no Auditório do IPDJ em Faro, a curta metragem “O Dia Mais Curto”.

O evento conta, entre outros, com a colaboração do Agrupamento de Escolas João de Deus, dos Cursos de Ciências da Comunicação da Escola Superior de Educação e de Comunicação da Universidade do Algarve, da ETIC Algarve, do Shortcutz Faro e também da RUA FM.

“O Dia Mais Curto” é organizado pela Agência da Curta Metragem.

Antes do filme, pelas 21h00 terá lugar uma conversa sobre “Curtas Algarvias”, com a presença da realizadora algarvia Vera Casaca, de José Jesus, formador e coordenador do curso de Vídeo na ETIC Algarve de Diogo Simão do Shortcutz Faro e Duarte Baltazar do Cineclube de Faro.