O doente oncológico é tema de debate em Portimão

.

Amanhã, dia 7 de fevereiro, pelas 21h00, o ciclo de tertúlias Teia d’ ideias está de volta à Casa Manuel Teixeira Gomes, na cidade de Portimão, para mais uma temporada de debates abertos à participação da sociedade que, durante o ano, irá abordar temas que estão na ordem do dia e que apelam a uma participação ativa dos cidadãos.

A primeira sessão será subordinada ao tema “O suporte da comunidade ao doente oncológico – Que respostas, que lacunas?”. O papel do meio envolvente no tratamento e recuperação dos doentes oncológicos, bem como no apoio às respetivas famílias, estará no centro desta mesa-redonda que pretende debater sobre as soluções que existem atualmente e o que ainda falta fazer na região neste âmbito.

Entre os vários participantes neste debate destacam-se os representantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, do Centro Hospitalar do Algarve e da Segurança Social, entre outros.

Esta iniciativa é promovida pela Associação Teia D’Impulsos e conta com o apoio do município de Portimão, sendo que ao longo do ano de 2019 serão vários os temas de debate.