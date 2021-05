OPINIÃO | JOÃO LEAL

Pela vez primeira um algarvio venceu uma das mais importantes corridas portuguesas, a «Volta ao Algarve em Bicicleta». Pela segunda vez, desde 2006, um português alcançou esta proeza, competindo numa pleíade dos nomes maiores do ciclismo mundial. Natural júbilo e verdadeira alegria perante este êxito de um nosso conterrâneo nascido em Faro a 15 de Novembro de 1994, concebido e crescido sempre no sítio do Faz Feito, na freguesia rural tavirense de Cachopo.



Profissional desde a época velocipédica de 2013 iniciou-se no histórico e mediático Clube de Ciclismo de Tavira, que é, a nível mundial, a formação decana da popular modalidade. Vencedor em 2019 da «Volta a Portugal» esta estrela, que conta 26 anos de idade, alinha na campeã equipa do W52 – Futebol Clube do Porto, formação que venceu colectivamente a europeia «Algarvia», onde alinham vários outros nomes de charneira do ciclismo algarvio (Amaro Antunes, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, etc.).



Foi no bem algarvio sítio do Alto do Malhão, em plena Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, que João Rodrigues, que era o 2.º na classificação geral à partida da derradeira etapa corrida desde Albufeira, venceu a concorrência e concretizou um sonho lindo – vencer a Volta ao Algarve na sua Região Mãe.



Felicitamos o campeão João Rodrigues e expressamos o nosso compreensível orgulho de haver nascido em Faro.

João Leal

