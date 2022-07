O fogo sem limites

O fogo está por todo o lado. Está na realidade e está num outro espaço que é mais real do que a realidade, é o écran. Enquanto ele está no écran e não ronda as nossas casas é um alívio, mas o que nos estão a dizer, quando olhamos para as reportagens no écran, é que ele pode deflagrar perto da nossa janela sem darmos por isso. Um perito em fogos dizia na CNN portuguesa – Ponham isto na ideia – O que estes fogos estão a dizer é que Portugal pode arder de ponta a ponta, não há locais de exceção. Já não são só os matos e as florestas, e os complexos industriais que ardem, são os resorts e as mansões de luxo junto das praias. Disse ele. E então aí, embora não o tivesse sido pronunciado, pensou-se que pela primeira vez o fogo entrou na Quinta do Lago.

Aliás, antes foi Gambelas, depois Quinta de Lago, Vale de Lobo e Fonte Santa, à entrada de Quarteira. O mesmo aparato das chamas, o mesmo exército de bombeiros, os mesmos carros vermelhos, os mesmos helicópteros a passar e as pessoas a serem desalojadas de casa. Mas se os fogos estão por toda a parte, e os efeitos são semelhantes, porque razão há quem telefone e envie emails apressados perguntando – O fogo assaltou a Quinta do Lago? Chegou aos jardins? Queimou as árvores junto aos campos de golfe? A relva ardeu, a própria relva molhada pôs-se a arder como se fosse palha? – Sim, o fogo entrou nos jardins das casas da Quinta do Lago e houve comoção.

Comoção, sem dúvida, porque a Quinta do Lago representa um lugar muito próprio no nosso imaginário – num país de pobres é um local de milionários; num país de desordem urbanística, representa a ordem e o planeamento concertado; num pais de construção desenhada a martelo, representa o investimento dos grandes arquitetos; num país que no campo da Cultura vive sobretudo da televisão, sabe-se que ali vêm passar férias atores e atrizes de todo o mundo, desportistas, faraós do petróleo, e de negócios de que nem sabemos pronunciar o nome, e no meio de tanta exceção grandiosa, o fumo e o fogo entraram nesses limites que pareciam inexpugnáveis. O pensamento é simples – a Quinta do Lago serve de metáfora para o país. O que este facto veio dizer é que nenhum lugar e nenhuma pessoa está a salvo. A Quinta do Lago representa uma bitola de excecionalidade que foi ultrapassada.

Assim sendo, talvez valha a pena pensarmos nos pastos que estão às nossas portas, nas árvores secas que deixam cair as folhas como se fosse outono, na água que escasseia nas torneiras e projetarmos, enquanto comunidade, modos de orientarmos de outra maneira a nossa vida. Andam demasiadas adversidades a trabalhar em conjunto – pandemia, guerra, refugiados, vagas de calor e incêndios. Neste quadro de vulnerabilidades conjugadas, as palmeiras da Quita do Lago em chamas funcionam como um símbolo. Estamos a desenhar uma curva na História e temos de nos preparar para a viagem.

Flagrante tese de doutoramento: O Algarve é uma ficção pegada

Carlos Albino