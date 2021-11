“O Grande Festival de Outono” no Algarve está a chegar

A primeira edição do Festival SIGA terá lugar na sede da Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro (ARCM), entre os dias 19 de novembro e 5 dezembro. Carlão, Frankie Chavez, The Legendary Tigerman e Linda Martini encabeçam o cartaz.

Do rock ao jazz, do blues ao folk, passando pelo hip hop e pela eletrónica, o SIGA traz 12 bandas em seis dias à capital algarvia. Para além de Carlão, Frankie Chavez, The Legendary Tigerman e Linda Martini encabeçam o cartaz nomes como Filho da Mãe, Cassete Pirata, O Gajo, 2143, Sal, DelaMarmy, TheMirandas e Lefty.

Segundo a organização, este promete ser “O Grande Festival de Outono no Algarve”, sendo o culminar do trabalhado realizado pela ARCM durante a pandemia no sentido de apoiar os trabalhadores do setor.

“A expressão *SIGA* serve de grito de força; de mote de energia e de positividade que nos move, perante os tempos adversos que ainda enfrentamos. Há um ano que a ARCM idealiza o *SIGA*. Concretizamos finalmente o sonho, trazendo agora a palco nomes e bandas que personificam esse grito”, sublinha a organização.

Os concertos vão decorrer nas salas SIGA, Morcego e Multiusos, funcionando o Pátio Jimi como lugar de encontro entre públicos diversos que vêm à procura de experiências culturais espontâneas. Por essa razão, o acesso ao mesmo será gratuito.

Todas as noites a Sala SIGA vai contar com DJ sets, cuja programação vai da eletrónica aos ritmos africanos. Para quem não adquirir bilhete, a entrada nesta sala terá o custo de 3 euros. Além dos DJ sets, todos os domingos haverá jazz no Pátio, pelas 18:00 horas.

Toda a programação do Festival e informação sobre a bilheteira pode ser consultada no site do evento.

Os bilhetes podem ser adquiridos junto da ARCM, em bol.pt e nas lojas FNAC. Os sócios ARCM só terão desconto se adquirirem o bilhete através do e-mail reservas.arcm@gmail.com ou através do contacto 968506072.

