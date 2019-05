O interrail gratuito está de volta para jovens de 18 anos

A Comissão Europeia vai oferecer passes gratuitos a milhares de jovens que celebrem 18 anos, através da iniciativa ‘DiscoverEU’. As candidaturas começaram na semana passada e decorrem até 16 de maio, sendo que o Centro Europe Direct Algarve (hospedado no edifício da CCDR em Faro) faz parte da rede de centros da Comissão Europeia que apoia esta iniciativa.

Para se poderem candidatar, os jovens têm de ter nascido entre 2 de julho de 2000 e 1 de julho de 2001, ter nacionalidade de um dos estados-membros da União Europeia e indicar o número do cartão de cidadão ou do passaporte no formulário de candidatura online.

Depois, quem for selecionado vai poder passar um mês a viajar e a descobrir a Europa, entre agosto de 2019 e janeiro de 2020. O custo do Interrail oferecido é de 258 euros e abrange 31 países.

A candidatura online inclui perguntas de escolha múltipla sobre o Ano Europeu do Património Cultural 2018, as iniciativas da União Europeia dirigidas à juventude e as eleições para o Parlamento Europeu. Há também uma pergunta de desempate.

Já no ano passado, a União Europeia deu a oportunidade a milhares de jovens europeus com 18 anos de viajar pela Europa pelos seus próprios olhos. Este ano, mais de 40 mil jovens europeus terão acesso a passes gratuitos.

No futuro, o objetivo da Comissão Europeia é tornar os passes gratuitos para todos os jovens, como uma espécie de prenda por terem atingido a idade adulta.