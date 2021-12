O jornalismo perde um dos seus Maiores

OPINIÃO | ALMERINDA ROMEIRA

Fernando Reis, jornalista, Diretor e dono do Jornal do Algarve conjugou, de forma exemplar, estas três facetas, tão diferentes e difíceis, com enorme tenacidade e coragem. Homem livre, ajudou a construir uma imprensa livre no Portugal democrático.



Chegou à direção do Jornal do Algarve com menos de 30 anos, pouco depois de se formar em História em Lisboa, e com o ímpeto da juventude e o farol de ideais transformadores, acreditou que o poder da imprensa poderia contribuir para a mudança do país e da sua região em particular. Natural de Vila Real de Santo António, este filho da terra colocou O Jornal do Algarve ao serviço da região e deu voz aos algarvios e aos seus anseios, mostrou as suas conquistas e pôs a nu os seus problemas. Ajudou a ligar a região ao país e ao mundo, acarinhou nas suas páginas os que aí nasceram e a diáspora.



Ao Jornal do Algarve chamou-lhe casa durante cerca de 40 anos. Foi fiel à visão do fundador José Barão e levou-a mais longe. Mostrou como é esse Algarve na saúde, na educação, no emprego, na política, na cultura, na grandeza e na miséria. Regionalista convicto, sempre defendeu que o caminho do Algarve deve ser inseparável de uma estratégia de turismo de qualidade internacional.



Juntou a sua paixão pelo jornalismo e pela História ao ato de ensinar, tendo sido professor na Escola Dom José I, na terra onde nasceu e viveu. A educação foi a outra face da moeda que mais valorizou: a cidadania plena, pela qual se bateu desde a juventude, norteada pela intervenção cívica.



Fernando Reis nasceu a 5 de Fevereiro de 1955, quando no país ainda era noite escura, e sempre entendeu que os homens vêm ao mundo para ser livres. E o jornalismo, ponte mediadora entre a comunidade e os poderes constituídos, é um meio para os ajudar a chegar lá.



O jornalismo perde alguém para quem à ética jornalística não era indiferente a ética do cidadão.



Eu perco um Amigo.



São 50 anos de muita proximidade, cumplicidades, risos à solta, longas conversas e a partilha de gente que nos diz muito – Luísa, Filomena, Susana, Marta, Anita, Lena, Lolita, Ruben.



Fernando Reis deixa um vazio profundo em todos nós. Deixa, acima de tudo, o exemplo de Homem íntegro e livre.

Almerinda Romeira

*Jornalista

